美议员吁杜特尔特释放"政敌" 菲方:管好你自家事

对于 5 名美国参议员呼吁菲律宾释放总统杜特尔特 “ 政敌 ” ，参议员德利马，并撤销对资深记者瑞萨指控，菲律宾总统府马拉坎南宫今天（ 8 日）回应，他们应该 “ 管好自家的事 ” ，美国问题够多了。

据菲律宾 ABS-CBN 新闻网消息，美国参议员鲁比奥（ Marco Rubio ）、马基（ Edward Markey ）、德宾（ Richard Durbin ）、布莱克本（ Marsha Blackburn ）和库恩斯（ Chris Coons ）在周五（ 5 日）发布的一项决议中谴责逮捕菲律宾反对派领导人。

对此，马拉坎南宫发言人帕内洛（ Salvador Panelo ）表示，美国立法者们应该 “ 管好他们自家的事 ” ，美国问题 “ 够多了 ” ，他们应专注在那些问题上。





帕内洛在一份声明中说： “ 菲律宾共和国不受美利坚合众国或该国任何高级官员的统治。 ” 帕内洛补充说： “ 美国参议员未经研究就采取鲁莽政治行径，只会突显他们对菲律宾国内事务的不熟悉，以及他们对菲律宾人民、对菲律宾法律和秩序的不尊重。 ”

针对美国参议员质疑案件的公正性，帕内洛介绍称，德利马（ Leila de Lima ）和瑞萨（ Maria Ressa ）所有案件， “ 在法院下达个别逮捕令前，已走完了行政和司法程序 ” 。帕內洛表示，德利马、瑞萨二人与反对阵营的关联性 “ 不能作为保护她们免受刑事起诉，豁免她们的理由，这个国家没有人能凌驾于法律之上 ” 。





据报道，德利马被指控在前总统阿基诺三世（ Benigno Aquino III ）任内担任司法部长时，涉嫌收受狱中毒枭贿款，并于 2017 年 2 月被捕后遭关押至今。而资深记者、新闻网站 Rappler 执行长瑞萨正面临多起诽谤和税务相关指控。

帕内洛进一步表示，在杜特尔特领导的反毒战中，美国参议员对毒贩之死的关注一再被消解，因为这些毒贩暴力抗法、内部火并，根本就不关菲律宾政府的事。帕内洛说，这些毒贩被杀事件 “ 绝对不是菲律宾国家发起的，也不是菲律宾国家支持的，去看看那些缉毒牺牲的菲律宾警察和为此遭受严重伤害的菲律宾国民，你就明白了。 ”





Twitter

sgnypost





