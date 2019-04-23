马云:腾讯非阿里要打败对象

阿里巴巴主席马云表示，腾讯( 00700 )并非阿里最终要打败的对象。
马云在甘肃敦煌市「2019中国绿公司年会」上表示，没有腾讯，阿里就不会不断调整自己，不断完善自己。他称，腾讯是阿里发展过程中的一个伴侣而已，因为腾讯不是要最终打败或者取胜的对象，而是要向真正为社会创造价值时，需要有这样的对手来提醒。
谈及大数据，马云指出，每一次技术革命大概都是50年，前20年基本上是技术的突破，基本上是技术公司，但后30年是技术的全面应用。
他认为，未来不运用数据，可能要比用电更加可怕，又称人们对「大数据」这三个字有很大的误解。其中，「大」跟大小没有换，大数据的「大」是大计算的意思，数据是全面上云，因此希望所有的企业，尤其是甘肃的企业，一定要上云，一定要用好整个计算，形容「未来计算的能力和数据就像今天的石油和电一样」。
对于「996」(朝九晚九，每周工作6天)，马云称，他们这些人必须做的比「996」更多，员工才能更好，社会才能进步。
马云早前表示，能做「996」是一种巨大的福气，很多公司、很多人想都没有机会。他此番言论惹来广泛争议。（信报）
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