日外交蓝皮书:日中最重要双边关系之一

日本外相河野太郎向内阁会议报告2019年版外交蓝皮书，当中删除2018年版中使用的「北方四岛属于日本」这表述，并把日中关系定位为「最重要的双边关系之一」。
日本媒体报道指，新一份蓝皮书中，回顾日本首相安倍晋三去年以日本首相身份，时隔7年再度前往中国进行正式访问，及去年日中双方在领袖及外长层面对话频繁，认为「日中关系回到正常轨道，是进入以有新发展作为目标阶段的一年」。不过，蓝皮书同时也列举中国在东海单方面开发油气田等例子，称「东海失去稳定性，日中关系没有真正改善」。
有关北方四岛的表述，2019年版蓝皮书中回避就日本的法律立场进行说明，只是婉转地提出「解决问题并缔结和平条约」。此外也没有沿袭2018年版中的「根据面向未来的想法实现缔结和平条约」。据分析，这是为避免给俄罗斯，日本对缔结条约设置前提条件的印象。
另外，去年的蓝皮书针对北韩使用「施加最大限度的压力」等字眼，今年已不复见，改用「国际社会团结一致支持美国与北韩谈判是重要的」，并指出「全力实现早日让所有被北韩绑架日本人返国」。（信报）
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