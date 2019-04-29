习近平在北京会见新加坡总理李显龙

中国国家主席习近平今日在人民大会堂会见新加坡总理李显龙。
习近平指出，今年是中华人民共和国成立70周年，也是新加坡开埠200年，明年两国将迎来建交30周年，双边关系面临新的发展契机。双方要持续深化政治互信和利益融合，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互尊重，在共同发展的道路上相互支持。中新是共建「一带一路」的天然伙伴。
习近平表示，新加坡积极支持和参与共建「一带一路」，在这一框架内的合作起步早、起点高、格局大，为新时期两国关系发展提供了新动力，也为沿线国家高质量、高水平共建「一带一路」发挥了示范作用。双方要立足中新合作，推动地区和沿线国家共同发展，推进「陆海新通道」和三方合作。双方要继续坚定支持经济全球化和多边主义，推动共建「一带一路」同《东盟互联互通总体规划2025》对接，促进东亚经济一体化。
李显龙表示，新加坡愿意继续成为中国改革发展的伙伴，期待中国更加繁荣。内地快速发展，国际地位不断上升。共建「一带一路」倡议是中国发挥应有国际作用的体现，相信这一倡议不仅能够造福中国、也能造福世界，有助于更加密切中国同国际社会的联系。新加坡很早就支持和参与「一带一路」合作，愿继续在「一带一路」框架内同中国深化在互联互通、投资、金融等领域合作，共同努力促进区域经济一体化和东盟-中国关系发展。（信报）
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