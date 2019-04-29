马哈迪转变立场 不担心中国主宰一带一路

马来西亚首相马哈迪结束5天的访中行程。过去反对中资入侵马国的他表示，经过全面了解后，不再忧心中国主宰一带一路倡议计画，认为此倡议有助发展中国家进步。
马哈迪在4月24日至28日访问中国参与第2届「一带一路」国际合作高峰论坛。马国媒体星洲日报和The Edge报导，马哈迪在出席论坛后说，发现参与国皆可透过各项合作促进发展，特别是在基础建设与融资便利。
报导指出，他认为，对比过去其他先进国家所提出的计画，都是制定好后要参与国无异议接受，如自由贸易区、跨太平洋贸易伙伴协定（TPP）。但一带一路倡议却是让小国们与大国共同讨论，采取共商模式。因此，他认为支持一带一路倡议有利大马发展。
马哈迪在去年5月全国大选期间，曾公开表明许多马来西亚人不喜欢中国投资，因此必须维护马来西亚人权益，捍卫马来西亚的主权，他更苛责前首相纳吉引进中资是为了解决自己身陷其中的一马发展公司（1MDB）债务问题，而不顾国家利益。
马哈迪去年8月首次以希望联盟新政府的首相身分访中，他以国家财力不足为由，冻结数项中资计画。
另外，对于已确定重启的东海岸铁路（ECRL）计画，他表示，前朝政府在计画未竣工前就预付给中国交通建设公司（CCCC）10亿令吉，中国公司将把钱退还马国，直到计画完工后，马国政府再依据规定支付440亿令吉给中国公司。
虽然马哈迪保证会公开东铁计画详情，但他也指出，这毕竟属于马中合作计画，因此部分情况的公布还是有必要考虑中方感受。
此外，中国企业代表在马哈地访中期间，要求马国简化审批外资的手续，马哈地表示会加速开设「一站式办理中心」，专门处理海外企业到马国投资的各种执照与文件，提高外资投资信心。
另外，尽管中资金援的东海岸铁路计画和大马城（Bandar Malaysia）计画已重启，但另一项备受关注的「吉隆坡－新加坡高铁工程」（HSR）计画却没有相同命运。
马哈迪表示，在本次与中国国家主席习近平「一带一路」论坛的圆桌峰会中，并无提及HSR高速铁路计画。（中央社）
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