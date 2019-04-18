亚马逊将关闭中国国内市场业务--消息人士

熟悉情况的消息人士周三对路透表示，亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)计划在7月中旬前关闭中国国内市场业务，专注在中国销售海外商品和云服务等利润更高的业务。
中国消费者将不能通过亚马逊从国内第三方商家购买商品，但仍可通过亚马逊的全球商店从美国、英国、丹麦和日本购物。一位消息人士称，亚马逊预计将在未来90天内关闭配送中心，并逐步减少对中国内销商户的支持。
此计划凸显出来自中国本土电商的竞争异常激烈，导致亚马逊的中国国内市场业务难以站稳脚跟。市场调查和咨询公司艾瑞咨询(iResearch Global)表示，阿里巴巴(BABA.N)旗下天猫以及京东(JD.O)去年占据中国市场份额的81.9%。
“他们退出中国是因为业务不再盈利和增长，”Wedbush Securities分析师Michael Pachter称。“中国国内的电商拥有亚马逊无法匹敌的巨大优势。”
亚马逊仍然在其他国家大举扩张，主要是印度。亚马逊在印度与当地企业Flipkart竞争市场主导地位。Pachter称，在主要美国科技公司亚马逊、Netflix(网飞) (NFLX.O)、Facebook Inc (FB.O)和Alphabet Inc (GOOGL.O)旗下谷歌的全球化目标中，中国的重要性似乎越来越小。
要求匿名的消息人士表示，亚马逊的中国客户将仍然能够购买Kindle电子阅读器和线上内容。向企业出售数据存储和计算能力的云服务部门Amazon Web Services也将保留。
全球最大线上零售商亚马逊于2004年以7,500万美元收购了中国电商网站卓越网(Joyo.com)，并于2011年将该品牌重塑为亚马逊中国。(路透社)
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