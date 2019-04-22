印度男子称把选票错投给莫迪 绝望愤怒中自切手指

对于印度民众来说，要在国内正在举行的马拉松式大选中，准确无误地为自己支持的党派投上一票并不是一件容易的事。近日，一名印度男子由于在大选中错误地将票投给了自己不支持的莫迪，回家后在绝望愤怒之际切断了自己的手指。

据法新社报道，上周四，印度男子贾玛因为在全国大选中误认了电子投票机上的符号，误把手中神圣的一票投给了现任总理莫迪。但是，贾玛原本支持的政党并不是莫迪所在的印度人民党，而是当地北方邦的候选人。贾玛表示，他回家后心烦意乱，在愤怒绝望之际用切肉刀砍掉了自己的手指。





描述贾玛这个故事的视频近日在印度的社交媒体中流行开来，视频显示，贾玛站立的地面上有一把屠夫刀，而他当时正用绷带紧紧按着手部。“我原本想要把票投给大象，结果却按错了莲花。”他说。

“莲花”是莫迪所在的印度人民党的投票符号，而“大象”符号所属的大众社会党（Bahujan Samaj Party）则是在北部与莫迪角逐的联盟政党之一。印度公众必须在投票机上根据政党的符号进行投票。

4月11日，印度开启了新一轮大选，大选将持续到5月19日。在此次大选中，将有超过450个政党参与角逐印度联邦议会人民院的543个议员名额。为了给选民留下深刻印象，不少印度政党会设计一个具有代表性的图标，这也是印度首次大选后沿袭下来的传统，各大图标同场争奇斗艳本身已成为印度大选的一大特征。除了莲花和大象，香蕉、扫帚、吊扇、自行车等日常所见的事物，也成了各个党派的选举图标。

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