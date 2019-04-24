OPEC传确定油市真实需求 才增产补伊朗缺口

路透引述石油出口国组织 (OPEC) 和业内消息人士表示，在美国决定终止伊朗石油买家的制裁豁免后，海湾 OPEC 产油国可能会增产以弥补因此造成的供应缺口，但首先会观望是否存在真实的需求。





一名消息人士指出，问题是 OPEC 将以多快的速度、以多大的幅度增产。这仍然需要在与其他国家协商后决定。他还称， OPEC 的减产协议必须得到遵守，肯定不会立即增产。





另一名 OPEC 消息人士表示，增产的前提是满足真实存在的客户需求。他还说，即使海湾产油国决定增产以弥补伊朗出口减少造成的供应缺口，也不会在 6 月前进行。





据消息称，沙地阿拉伯 5 月的石油出口料不会在 4 月的基础上大幅增加， 5 月的产量不会超过 OPEC+ 每日减产 1030 万桶的目标。而沙地 5 月增产与伊朗制裁无关。





消息人士表示，由主要产油国能源部长组成的联合部长级监督委员会 (JMMC) 将于 5 月 19 日开会，在 6 月政策会议前讨论油市状况并提出建议。





OPEC 和俄罗斯等其他产油国组成的 OPEC+ 从今年 1 月 1 日起的 6 个月内每日减产 120 万桶。他们将于 6 月 25 至 26 日开会，决定是否延长该协议。





美国在决定不再延长去年给予伊朗石油买家的对伊制裁豁免后，有政府高级官员表示，特朗普相信沙地和阿联酋将履行承诺，弥补石油市场的缺口。（信报）





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