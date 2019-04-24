OPEC传确定油市真实需求 才增产补伊朗缺口

路透引述石油出口国组织(OPEC)和业内消息人士表示，在美国决定终止伊朗石油买家的制裁豁免后，海湾OPEC产油国可能会增产以弥补因此造成的供应缺口，但首先会观望是否存在真实的需求。
一名消息人士指出，问题是OPEC将以多快的速度、以多大的幅度增产。这仍然需要在与其他国家协商后决定。他还称，OPEC的减产协议必须得到遵守，肯定不会立即增产。
另一名OPEC消息人士表示，增产的前提是满足真实存在的客户需求。他还说，即使海湾产油国决定增产以弥补伊朗出口减少造成的供应缺口，也不会在6月前进行。
据消息称，沙地阿拉伯5月的石油出口料不会在4月的基础上大幅增加，5月的产量不会超过OPEC+每日减产1030万桶的目标。而沙地5月增产与伊朗制裁无关。
消息人士表示，由主要产油国能源部长组成的联合部长级监督委员会(JMMC)将于5月19日开会，在6月政策会议前讨论油市状况并提出建议。
OPEC和俄罗斯等其他产油国组成的OPEC+从今年1月1日起的6个月内每日减产120万桶。他们将于6月25至26日开会，决定是否延长该协议。
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