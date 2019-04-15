美签被注销 中国学者：美国对中全面泛安全化

美国因国安考量禁止部份中国学者入境，签证因此被注销的中国学者朱锋今天说，几十名中国学者都和他一样有被美方严厉盘查的经历，这显示美国对中国关系正在全面「泛安全化」。
朱锋是中国学界的美国问题研究专家，曾长期任职北京大学，现任南京大学「南海协同创新研究中心」主任。他在接受中央社记者访问时，作上述表示。
朱锋并证实，自己的10年期美国签证已在2018年被注销，理由是对美方的调查询问「不合作」。但他强调，美签被注销，并不会对他的学术研究工作产生实际层面的影响。
他说，所谓「泛安全化」，就是美国在对中国关系上，「什么都要跟『国家安全』挂钩」，才会有几十个学者都曾和他一样被美方严厉盘查，这种做法是「非常过份」的。而这对中美之间的社会交往及民间往来，会产生实质性的伤害。
朱锋说，中国学者被美国严厉盘查、乃至于护照被注销的情况，只是当今美中关系的「一个方面」。而像是美国在全球封杀华为的动作「更过份」，让他觉得「美国人现在有点撕破脸了」。
他表示，自己的签证被注销，是美国非常不合理的举动。但最重要的是，这并不是他对美国「有什么表现不好的」，而是美方强迫他合作（接受盘查），这才是关键，然而「我当然不可能跟他们合作」。
朱锋回忆2018年发生的情况说，美方人员跟他谈话的根本目的，不是要了解及指控他什么，而是透过很多问题了解他跟中国外交部「是怎么合作的」。但他自认工作上「不至于跟美国不友好」，因此便回答「我没有什么好说的」。
他说，自己20、30年来多次进出美国，并不是第一次被询问，也会被要求合作。但美方以往的作法「比较soft」，不会采取强制性手段。（中央社）
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