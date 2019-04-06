台湾沦为筹码时代杂志：特朗普暂缓对台F-16V军售案

美国《彭博新闻》上月21日曾称，特朗普政府内部已默许对台特朗普政府「已暂停」向台湾出售F-16V，直到美、中达成贸易协议后，再来做后续的研议。部分美国官员忧心，特朗普可能为求贸易协议，而对中国的姿态软化。
报导指，3名要求匿名的美国官员（因为无权公开讨论此事）解释，由于美、中一旦达成贸易协议，将能提升特朗普的政治声望，并振兴美国股市，因此白宫内的部分官员担忧，特朗普可能为求贸易协议，而对中国的姿态软化，令美、中贸易争执的核心问题（如：强制技术移转、窃取智慧财产权、网路间谍活动、中国大举补贴国营企业等）得不到「真正解决」。
不过，美国官员们又说，美国暂搁对台军售案的决定，并没有让台湾惊慌失措，因为台湾官员仍然相信，美国会在美、中达成贸易协议后，批准对台军售，且台湾认为，美、中缓和紧张关系，对台湾较有利。
此外，美国若要对台军售，国会也必须同意。根据一名美国官员的说法，特朗普政府尚未征询国会同意，且国务院反对最新的对台军售案，还要求召开跨部会会议，要确定美国能否对台出售台湾期盼取得的M1艾步兰（Abrams）战车。
报导也提到，尽管美国有「法定义务」协助台湾提升防卫，但自1992年向台湾出售150架F-16 A/B战机后，就没有再同意台军采购新式战机。《时代杂志》形容，特朗普政府为求美、中贸易协议而暂搁对台军售，明显是再次向中国低头。（苹果日报）
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