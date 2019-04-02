处理假新闻惹议 台湾NCC主委詹婷怡请辞

因假新闻、假讯息处理惹议，台湾NCC主委詹婷怡已主动向行政院请辞，原本预定明天公布，但消息提早曝光，确定离开NCC。
假新闻、假讯息泛滥，行政院长苏贞昌3月中批评国家通讯传播委员会“谁都管它不到，但它也什么都不管”。台湾NCC主委詹婷怡表示，会加速节目谘询会议的开会频率，NCC决定提升行政效能，包括弹性调整人力处理大量申诉案。
另外，有关NCC基层员工投书媒体表示工作量繁多，主要是因为长官与业务无关的公关行程。NCC则回应说，基层人员一直尽心尽力，各界批评虚心接受，会检讨行政程序流程，持续精进。
2016年8月1日起担任受行政院监督的独立机关NCC主委至今的詹婷怡，今年51岁，先后就读于国立台湾大学、伦敦大学和国立政治大学，拥有法学硕士和工商管理硕士学位，是台湾早期投入智慧财产权及网路法律专业领域的律师之一；詹婷怡任期原定到2020年7月31日。
依去年5月监察院公布最新财产申报资料，詹婷怡曾投资“父后七日”等国片共新台币1100万元，她同时也是“父后七日”的共同制片，“龙飞凤舞”和“进击之路”的监制。（中央社）_____________
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