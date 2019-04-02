新加坡拟立法打击假新闻 脸书和人权团体忧心

新加坡政府今天将打击假新闻法案送交国会审议，引发网路公司和人权团体忧心政府滥权打压言论自由。





路透社报导，新法将要求脸书（ Facebook ）等社群媒体在政府认定假新闻的贴文旁加注警语，并移除违反公共利益的留言。





脸书创办人扎克伯格（ Mark Zuckerberg ）两天前才呼吁政府应该扮演更积极的角色，规范管理网路平台。





不过，负责脸书亚洲公共政策的密尔纳（ Simon Milner ）在新法案送交国会后表示，脸书“关切这项法案赋予新加坡行政机关广泛的权力，强制我们移除他们认定不实的内容，并主动对用户推播政府通知”。





亚洲地区网路科技业者组成的亚洲互联网联盟（ Asia Internet Coalition ）董事总经理裴恩（ Jeff Paine ）说：“作为迄今影响最深远的法案，过度延伸的程度将对表达和言论自由构成巨大风险。不只在新加坡，也会在全球带来严重的后果。”





新加坡律政部长尚穆根（ K.Shanmugam ）今天告诉媒体，新法案不会危及言论自由。





“法案规范的是对事实的不实陈述。不会针对意见和观点。个人观点不会受影响，无论合不合理。”





脸书、推特（ Twitter ）和 Google 等科技公司的亚洲总部都设于新加坡。（中央社）

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