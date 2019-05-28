华为称包裹遭联邦快递“转运” 重新检讨双方合作关系

中国电信设备制造商华为[HWT.UL]正重新审视与联邦快递(FedEx) (FDX.N)的关系，此前华为称联邦快递将两个寄给华为亚洲地址的包裹转运至美国，并且试图改变另外两个包裹的运输路径，并且没有给出具体解释。
华为周五对路透称，联邦快递将从日本寄往华为中国地址的两个包裹转运至美国，并试图转运另外两个由越南寄往华为其他亚洲办公室的包裹，均未经授权。华为提供了联邦快递包裹追踪记录的图片。
路透无法查证追踪记录的真实性。当看到追踪记录图片时，联邦快递不予置评，称公司政策禁止其披露客户信息。
华为表示，这四个包裹只包括文件，并“没有技术”，不过路透无法独立予以证实。
华为不愿详细说明为何它认为包裹被转运。路透未获得任何证据表明这起事件与美国政府5月中旬将华为与其附属企业列入贸易黑名单有关。美国以安全为由，将华为等列入实体清单，实际上禁止了美国企业与他们做生意。
“最近通过联邦快递派送的重要商业文件未被递送到目的地，而是被转运，或被要求转运到在美国的联邦快递，这种经历破坏了我们的信心。”华为发言人士Joe Kelly对路透表示。
“由于这些事件，我们现在不得不重新审视我们的物流和文件递送支持要求。”该发言人称。
华为向路透承认，一个原本由越南寄出的包裹已于周五收到，根据华为提供的联邦快递追踪记录，另一个还在路上。
联邦快递发言人士Maury Donahue对路透表示，包裹是“误送”，没有任何其他方要求联邦快递转运这些包裹。
“这是单一个案，仅限于一批数量极少的包裹，”联邦快递表示。它指的是四件受到影响的包裹。“我们知道所有有问题的出货，正在与客户直接合作，将包裹归还给他们。”
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