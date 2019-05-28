华为称包裹遭联邦快递“转运” 重新检讨双方合作关系





华为周五对路透称，联邦快递将从日本寄往华为中国地址的两个包裹转运至美国，并试图转运另外两个由越南寄往华为其他亚洲办公室的包裹，均未经授权。华为提供了联邦快递包裹追踪记录的图片。





路透无法查证追踪记录的真实性。当看到追踪记录图片时，联邦快递不予置评，称公司政策禁止其披露客户信息。





华为表示，这四个包裹只包括文件，并 “ 没有技术 ” ，不过路透无法独立予以证实。





华为不愿详细说明为何它认为包裹被转运。路透未获得任何证据表明这起事件与美国政府 5 月中旬将华为与其附属企业列入贸易黑名单有关。美国以安全为由，将华为等列入实体清单，实际上禁止了美国企业与他们做生意。





“ 最近通过联邦快递派送的重要商业文件未被递送到目的地，而是被转运，或被要求转运到在美国的联邦快递，这种经历破坏了我们的信心。 ” 华为发言人士 Joe Kelly 对路透表示。





“ 由于这些事件，我们现在不得不重新审视我们的物流和文件递送支持要求。 ” 该发言人称。





华为向路透承认，一个原本由越南寄出的包裹已于周五收到，根据华为提供的联邦快递追踪记录，另一个还在路上。





联邦快递发言人士 Maury Donahue 对路透表示，包裹是 “ 误送 ” ，没有任何其他方要求联邦快递转运这些包裹。





“ 这是单一个案，仅限于一批数量极少的包裹， ” 联邦快递表示。它指的是四件受到影响的包裹。 “ 我们知道所有有问题的出货，正在与客户直接合作，将包裹归还给他们。 ”





美国商务部没有回覆该事件是否可能与其在

5

月

16

日将华为加入实体名单行动有关的置评请求。美国此举是为了防止华为在没有美国政府允许的情况下从美国公司购买某些商品。

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路透社

)

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