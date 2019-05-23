美国财长努钦称至少一个月后才会对中国采取下一轮关税行动

美国财政部长努钦周三表示，特朗普政府正在研究拟议中的对另外 3,000 亿美元中国进口商品征收关税将如何影响消费者，措施至少还有一个月的时间才能付诸实施。





美国政府本月将 2,000 亿美元中国商品关税从 10% 上调至 25% ，促使北京方面上调美国进口商品关税作为报复。





美国总统特朗普把保护主义作为旨在重新平衡全球贸易的 “ 美国优先 ” 政策的一部分，威胁还要对价值约 3,000 亿美元的中国进口商品加征最高 25% 的关税。





“ 未来 30-45 天可能不会有任何决定， ” 努钦在美国众议院金融服务委员会的听证会上表示。





30 天的窗口要比此前几轮美国关税考量期短，这意味着下一轮关税行动将在特朗普与中国国家主席习近平 6 月 28 日至 29 日在日本举行的 20 国集团 (G20) 领导人峰会期间会晤时准备就绪。





“ 我仍然希望我们能回到谈判桌上。两国元首可能在 6 月底会面， ” 努钦表示，他补充说，关税对美国消费者的影响是美国贸易战略的一个关键考虑因素。









努钦表示，特朗普政府对与中国进行新的磋商持开放态度，前提是双方能在此前磋商的基础上继续推进。





自 5 月 10 日在华盛顿结束为期两天的谈判以来，中美高层谈判代表没有安排任何会谈。 5 月 10 日，特朗普对中国商品加征关税。





** 拉黑华为的影响 **





本月早些时候，中国官员试图对一项拟议协议的文本进行重大修改，从而买下了目前僵局的种子。特朗普政府表示，双方原本已基本就协议文本达成一致。





中国国务委员兼外长王毅周三表示，美方如果要将中美经贸磋商建立在不平等的基础之上，中方当然不能接受。任何不平等协议都不可能成立，也不可能得到认同。如果美方愿意平等磋商，中方的大门敞开。如果美方选择极限施压，中方坚决奉陪到底。





自上周美国政府将中国电信设备公司华为技术有限公司列入黑名单，限制华为购买美国生产的元件后，两国间的矛盾进一步加剧。





此举对华为来说，可能造成重创，这令科技供应链和投资人感到不安。





一些移动运营商，包括日本软银 (9434.T) 旗下的 Ymobile 和竞争对手 KDDI Corp( 周三推迟了推出华为 P30 Lite 智能手机计划。 YmobileKDDI Corp( 9433.T P30 Lite









上周因中美贸易争端加剧而下挫的全球股市下滑，投资者在债券、日元和瑞郎中寻求避险。美股主要股指周三盘中下跌约 0.4% 。





** 尖锐的语气 **





虽然中国尚未表示是否或如何报复针对华为的措施，但官方媒体的语气越来越尖锐，并带有民族主义色彩，誓言不会屈服于美国的压力。





新华社周三援引中国国家主席习近平 5 月 20-22 日在江西考察时的讲话称，中国仍处于发展的重要战略机遇期，但面临的国际形势日趋错综复杂，要清醒认识国际国内各种不利因素的长期性、复杂性，妥善做好应对各种困难局面的准备。





报导没有详细说明具体哪些困难，也没有直接提到贸易战或美国。





美国公司在周三公布的一项调查中表示，他们正面临中国对贸易战的报复。





中国美国商会周三表示，由于中美贸易战愈演愈烈，其近一半会员企业在中国遇到非关税壁垒报复。会员们表示，他们面临越来越多的阻碍，比如政府检查、清关变慢以及许可和其它申请的审批变慢。





援引最近就关税影响对会员企业进行的调查结果，中国美国商会及上海美国商会还表示， 40.7% 的受访者正在考虑或已经把生产工厂移出中国。在回覆调查问题的近 250 名会员中，几乎四分之三表示加征关税的影响正在损害其竞争力。这次调查是在中国与美国本月稍早均提高对对方商品加征关税之后进行的。





长期以来，美国商界一直被视为充满地缘政治摩擦的美中关系的坚实基石。近年来，美国商界一直主张对中国的歧视性贸易政策采取更强硬的立场。





美国正在寻求中国对贸易和经济政策进行全面改革，包括结束强制技术转让和窃取美国商业机密的行为。华盛顿还希望限制对中国国有企业的补贴，并增加美国公司进入中国市场的机会。





多年来，中国一直禁止谷歌和 Facebook 等美国主要科技公司在中国市场全面运营。这些举措和其他一些限制引发美国商界呼吁华盛顿方面向中国施压，要求其采取更多互惠政策。





努钦对美国国会议员表示， “ 这些举措的目的不是征收关税，而是让中国公平对待我们的企业， ” 他还说，特朗普政府 “ 非常关注 ” 对美国农民的影响。





农业部长珀杜上周表示，新的援助方案规模可能达到

150

亿至

200

亿美元，超过去年向农户提供的

120

亿美元的补贴。

(

路透社

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