华为称在研发等方面有充分准备 能保障极端情况经营不受大影响

华为及其海外子公司被美国正式列入禁止出口 “ 黑名单 ” 后，华为总裁办最新发布致员工的信称，美国把华为列入所谓 “ 实体清单 ” 的决定，是美国政府出于政治目的持续打压华为的最新一步，对此，公司在多年前就有所预计，并在研究开发、业务连续性等方面进行了大量投入和充分准备，能够保障在极端情况下，公司经营不受大的影响。





环球时报官方网站环球网周五发布了华为副董事长、轮值董事长胡厚崑签发的电子邮件，时间将会揭开虚伪的面具，阴霾过后阳光必然普照。请大家坚定信心，踏踏实实做好本职工作，持续奋斗。





“ 任何艰难困苦，都不能阻挡我们前进的步伐。 ” 邮件强调。





环球网还发布了华为媒体声明，华为反对美国商务部工业与安全局（ BIS ）的决定。这不符合任何一方的利益，会对与华为合作的美国公司造成巨大的经济损失，影响美国数以万计的就业岗位，也破坏了全球供应链的合作和互信。





声明称，华为将尽快就此事寻求救济和解决方案，采取积极措施，降低此事件的影响。





华为旗下专注于芯片和 IC 设计的海思公司亦致员工称，多年前，还是云淡风轻的季节，公司做出了极限生存的假设，预计有一天，所有美国的先进芯片和技术将不可获得，而华为仍将持续为客户服务。为了这个以为永远不会发生的假设，数千海思儿女，走上了科技史上最为悲壮的长征，为公司的生存打造 “ 备胎 ” 。





“ 今天，是历史的选择，所有我们曾经打造的备胎，一夜之间全部转 ‘ 正 ’!” 环球网援引该邮件称，这些努力，已经连成一片，挽狂澜于既倒，确保了公司大部分产品的战略安全，大部分产品的连续供应。





这封署名何庭波于 5 月 17 日凌晨写成的邮件表示，今后的路 , 不会再有另一个十年来打造备胎然后再换胎了，缓冲区已经消失，每一个新产品一出生，将必须同步 “ 科技自立 ” 的方案。何庭波现任海思总裁。





特朗普政府周四正式将华为列入一份贸易黑名单，并立即实施限制。这样一来，华为与美国企业做生意将变得极为困难。（路透社）





Twitter

sgnypost





