华为被美国政府正式“拉黑” 在美采购将极为困难

特朗普政府周四正式将华为技术有限公司列入一份贸易黑名单，并立即实施限制。这样一来，华为与美国企业做生意将变得极为困难。





美国商务部发布一项周三通过的规定，将华为及其在 20 多个国家的 68 家分支机构列入所谓的 “ 实体名单 ” ，这一举措将禁止这家电信巨头在未经美国政府批准的情况下从美国公司购买零部件。





获得美国政府的批准不会很容易。根据美国联邦政府官报 (Federal Register) 上的刊文，政府将根据一项 “ 假定拒绝的政策 ” ，审查批准交易许可。





商务部发言人说，这一指令立即生效，不过要到下周二才会正式发布在联邦政府官报上。





华为是全球最大的电信设备生产商，该公司未立即对置评请求作出回应。





** 连锁伤害？ **





华盛顿执业律师、贸易问题专家 Douglas Jacobson 说，出售产品给华为的美国企业也将受到连带影响。





“ 虽然这个意图是惩罚华为，但到头来美国企业也吃到苦头， ”Jacobson 说。









当时美国企业被禁止向中兴通讯出售部件约两个星期时间，之后商务部发出一系列临时性许可，允许中兴通讯继续和美国供应商做生意，直到一年后中兴通讯同意认罪。





但中兴通讯的风波并未就此结束。

2018

年，商务部下令禁止美企销售零部件给中兴通讯，指控该公司违反协议，导致中兴通讯暂停主要业务运作，直至去年夏天才达成新协议。

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路透社

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