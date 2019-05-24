伊朗表示即便遭到轰炸也决不屈服于美国压力

伊朗总统鲁哈尼 (Hassan Rouhani) 周四进一步拉高与美国口水战的分贝，表示即便遭到轰炸，伊朗也不会屈服于美国的压力，不会放弃自己的目标。





伊朗半官方的法尔斯 (Fars) 通讯社报导，当日稍早伊朗武装力量总参谋长巴盖里表示，伊美之间的僵持局面是一种 “ 意志上的冲突 ” ，并警告敌人若敢 “ 犯险 ” ，将遭遇到毁灭性的回击。





美国政府向中东地区进一步派遣军队，以展示美方有实力应对美国官员所说的、伊朗对美国在该地区部队和利益所造成的威胁。此后两国之间的紧张局面不断恶化。

“ 在遭受这些严厉制裁一年多后，我们的人民尽管面对生活中的种种困难，但并没有屈服于压力， ” 伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社 (IRNA) 援引鲁哈尼的讲话报导。





鲁哈尼在 1980-1988 年两伊战争的纪念活动上发表讲话称： “ 我们需要抵抗，让我们的敌人知道，如果他们轰炸我们的土地，如果我们的孩子被杀害、受伤或被俘，我们绝不会放弃维护国家独立和尊严的目标。 ”





伊朗武装力量总参谋长巴盖里 (Mohammad Baqeri) 还提到伊朗在两伊战争期间的一场胜仗，称这个战果表明，伊朗将对任何敌人的 “ 冒险主义 ” 予以 “ 坚决的、粉碎性和毁灭性的回击 ” 。





伊朗最高国家安全委员会发言人 Keyvan Khosravi 周四重申该国立场： “ 伊朗与美国之间不会有任何谈判。 ”





伊朗国家电台报导称，他还表示，一些国家的官员最近访问了伊朗， “ 大多数是代表美国来的。 ”





“

我们无一例外地向他们传递了有关伊朗力量与抵抗意志的信息，

”

他说。

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路透社

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