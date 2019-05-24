美国、欧盟和日本寻求改革产业补贴规则 剑指中国

美国、欧盟和日本正努力敲定改革全球产业补贴规则的提议，这些规则旨在限制他们认为的中国扭曲的做法。





美国贸易代表莱特希泽、欧盟贸易执委玛姆斯托姆和日本经济产业大臣世耕弘成周四举行了会谈，这是自 2017 年开始的一系列有关解决贸易扭曲问题的讨论中的最新一次。





在巴黎会晤后发表的联合声明中，他们表示，在提高透明度、确定可能需要更严格对待的有害补贴和适当基准的共同文本方面，已经取得了进展。





声明称， “ 部长们指示他们的工作人员继续努力，最终敲定三方在这些和其他问题上的文本工作。 ”





他们的目标是向世界贸易组织 (WTO) 其他成员国提出更严格的产业补贴和国有企业规定，并开始就采纳这些规定进行谈判。





声明没有提到中国，但提到了工业化国家认为扭曲了全球竞争的中国经济要素 -- 非市场政策、强制技术转让、补贴以及国有企业。





美国、欧盟和日本抱怨，以国有银行优惠贷款、补贴、出口信贷、减税以及人为压低土地和原材料价格等形式提供的补贴。





他们的抱怨反映出，工业化国家对中国的贸易做法日益感到失望，同时担心其他发展中国家将效仿北京的做法。





然而，多数人宁愿选择对话的方式，也不愿选择华盛顿挑起的贸易战。





包括中国在内的 164 个 WTO 成员国，都需要批准改革方案，才能被这个全球贸易机构采纳。





需要达成共识意味着，每一项新倡议都有可能成为更大谈判中的议价筹码。





改革努力几乎没有取得过成功，许多都停滞不前，包括削减农业补贴或开放服务贸易的谈判。





然而，中国总理李克强今年

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月向欧盟承诺，中国政府将不再强迫在华外企分享敏感技术，并表示他准备讨论有关产业补贴的全球新规则。

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