华为再遭IEEE禁令 全球5G推出时间或推迟且成本更高

美资投行富瑞（ Jefferies ）发表报告称，国际专业组织 -- 电机电子工程师学会（ IEEE ）禁止华为员工参与旗下期刊的审阅及编辑过程，此举将阻碍华为获取电信及计算技术的最新发展，下一步可能出现的情况是国际标准组织 3GPP 的瓦解，可能引致的结果是全球没有统一的 5G 标准， 5G 标准延迟推出并涉及更高的成本。

以纽约为基地的 IEEE 周三（ 29 日）的声明指，因遵守美国政府的规定，对华为旗下企业及员工参与某些活动实施限制，而这些活动通常不向公众开放，包括参与旗下刊物的审阅及编辑过程。





不过，受聘于华为的员工仍可继续以个人会员、公司会员参与，并拥有投票权等权利。此外，华为及其员工可继续为 IEEE 标准协会的会员，包括获得及行使会员投票权利，参加 IEEE 标准发展会议、为制定标准提交新建议等。





富瑞称，美国对华为实施出口禁令，目的是阻止华为购买前沿技术的部件建设 5G 、将华为与任何领先研发来源阻隔以削弱其技术进步能力。尽管目前美国只针对华为，但该行相信美国很可能会将限制扩大至其他中国科技企业。美国企业亦不大可能继续参与 3GPP 的 5G 发展工作。





因此令到 5G 标准最后版本 --R16 版本于明年 3 月推出的可能性变得渺茫。这可能带来以下结果：全球 5G 的推出严重推迟、中国开发其本身的 5G SA 独立组网方案、因规模较小及标准分散导致更高的成本。





该行报告并指，假使中美最终能达贸易协议，对上述情况能否逆转仍存怀疑，认为最好的情况是华为可能买到非前沿技术的美国产品。





美国商务部本月中发布一项规定，将华为及其在

20

多个国家的

68

家分支机构列入所谓的

“

实体名单

”

，这一举措将禁止这家电信巨头在未经美国政府批准的情况下从美国公司购买零部件。（路透社）

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