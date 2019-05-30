华为再遭IEEE禁令 全球5G推出时间或推迟且成本更高

美资投行富瑞（Jefferies）发表报告称，国际专业组织--电机电子工程师学会（IEEE）禁止华为员工参与旗下期刊的审阅及编辑过程，此举将阻碍华为获取电信及计算技术的最新发展，下一步可能出现的情况是国际标准组织3GPP的瓦解，可能引致的结果是全球没有统一的5G标准，5G标准延迟推出并涉及更高的成本。
以纽约为基地的IEEE周三（29日）的声明指，因遵守美国政府的规定，对华为旗下企业及员工参与某些活动实施限制，而这些活动通常不向公众开放，包括参与旗下刊物的审阅及编辑过程。
不过，受聘于华为的员工仍可继续以个人会员、公司会员参与，并拥有投票权等权利。此外，华为及其员工可继续为IEEE标准协会的会员，包括获得及行使会员投票权利，参加IEEE标准发展会议、为制定标准提交新建议等。
富瑞称，美国对华为实施出口禁令，目的是阻止华为购买前沿技术的部件建设5G、将华为与任何领先研发来源阻隔以削弱其技术进步能力。尽管目前美国只针对华为，但该行相信美国很可能会将限制扩大至其他中国科技企业。美国企业亦不大可能继续参与3GPP的5G发展工作。
因此令到5G标准最后版本--R16版本于明年3月推出的可能性变得渺茫。这可能带来以下结果：全球5G的推出严重推迟、中国开发其本身的5G SA独立组网方案、因规模较小及标准分散导致更高的成本。
该行报告并指，假使中美最终能达贸易协议，对上述情况能否逆转仍存怀疑，认为最好的情况是华为可能买到非前沿技术的美国产品。
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