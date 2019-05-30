中兴通讯发表5G安全白皮书

00763) 5G 安全白皮书，认为需要新法律框架等监管 5G 服务。 中兴通讯发表安全白皮书，认为需要新法律框架等监管服务。





中兴通讯认为，对于 5G 网络的保护应该是多层次、全方位的，对于 5G 新引入的网络切片、边缘计算等新技术能力的保护应该进行重点研究。对于未来 5G 网络连接的重要基础设施，运营商可通过进一步开放自身的安全资源池，在网络切片和边缘计算的基础上，定制 5G 安全专网。对于重要的客户资产，引入全新的 AI 、主动防御等理念，实现对垂直行业网络的深层次加固。





5G 网络安全不仅仅是一个技术问题，对安全监管也提出更高的要求，需要新的法律框架、监管模式和评估认证体系，同时对现有网络的治理体系、运维体系和客服体系也提出了挑战。

中兴通讯作为领先的

5G

解决方案与产品供应商，深刻理解消费者、客户以及各国政府、相关组织对网络安全方面的关切与重视，正通过建设一流的产品安全治理体系，为客户提供安全、可信的

5G

解决方案与服务。中兴通讯愿意与运营商、各国各地区政府、监管机构及独立安全评估机构一起，共同研究面向

5G

网络的开放、透明治理机制，并愿意分享自身成功的安全治理理念与实践。（信报）





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