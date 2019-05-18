中美贸易谈判据报已触礁

据 CNBC 报道，美国与中国的贸易谈判已触礁，双方的磋商陷入停顿。





报道引述熟悉中美贸易谈判情况的人士称，由于双方的谈判已陷入僵局，无法确定未来的讨论重心，因此，在安排下一轮会谈时间表方面出现众多变数。





报道称，虽然中国副总理刘鹤上周率领代表团到访美国华盛顿，与美国代表团会晤，但实际上，中方已经放弃过往谈判中曾经向美方所作出的承诺，现时也不愿重提那些承诺。





美国封杀华为 被中方视为杀招





中方据报曾提议美国代表团在 5 月最后一周再到北京会谈，美国财长努钦本周初也表示有意到访北京。不过，总统特朗普政府突然宣布封杀华为，透过颁布全国紧急状态令，禁止华为向美国采购零部件，同时阻止美国公司向华为购买电讯设备。华盛顿的做法被中方视为大杀招，互访安排也因此不能成事，中国商务部称不掌握美方计划。





特朗普周五则再度指称中国“反水”，若不是中方突然退却，两国本来已经十分接近达成协议。





另外，内地官方媒体对中美贸易战的口风趋强硬，甚至提出应拒绝再与美国谈判。具官媒背景的微信公众号“陶然笔记”发表题为《没诚意，来也白来，谈也白谈》的评论，提到不如把磋商彻底停下，又指摘美国无视磋商的平等互利原则，看不出美方有什么实质性谈判诚意，反而是极限施压手段还在延伸。（信报）





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