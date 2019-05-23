蔡英文谈一国两制方案 无模糊空间

六四事件30周年前夕，台湾总统蔡英文今日接见华人民主书院访宾时表示，在「一国两制」台湾方案出现的时候，台湾的总统没有游移或模糊的空间，必须要讲清楚，这不是现在享有自由民主人权的一个国家会接受的方案。
中央社报道，蔡英文致词时表示，六四事件30周年，华人民主书院在台湾规划一连串的活动，包括研讨会、展览还有纪念晚会。这些活动再一次提醒台湾人，在历史上曾经发生的事情，也提醒民主的可贵。
蔡英文表示，作为民选的总统，除了要让两岸的关系能够维持稳定，处于一种和平的状态，很多时候还是要把话说清楚，比如「一国两制」台湾方案出现的时候，台湾的总统没有游移或模糊的空间，必须要讲清楚。不希望因为台湾总统的模糊回答，造成对方的误解或是误判，也让很多坚持民主跟自由的人失望。今年1月2日确实是一个很关键的时刻，也开始让台湾人意识到，确实现在自由民主的方式已经受到威胁。
她相信，在这个时刻再一次提醒六四事件的这段历史，以及很多人在六四事件前后的付出，都会让人更加珍惜这些自由、民主得来不易。（信报)
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