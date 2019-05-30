穆勒称他不能起诉特朗普 应由国会决定是否弹劾

美国特别检察官穆勒 (Robert Mueller) 周三表示，他对于俄罗斯涉嫌干预 2016 年美国大选的调查绝不会以对总统特朗普提起刑事起诉作为结束，但也没有为其洗清嫌疑。穆勒暗示应由国会决定是否弹劾特朗普。





这是自 2017 年 5 月启动此项调查以来穆勒首次发表公开评论，他表示司法部的政策让他无法指控现任总统或是对其提出指控。他对记者表示，这 “ 不是我们考虑的选项 ” 。





但他又称，为期两年的调查并没有证明特朗普没有不当行为。穆勒未使用 “ 弹劾 ” 一词，他指出有其它办法追究这位总统的责任。





“ 宪法要求通过刑事司法体系以外的程序来正式指控现任总统的不法行为， ” 穆勒说，他同时宣布从司法部辞职。





国会民主党人正在辩论是否要设法在民主党占多数的众议院推进弹劾，即便在共和党控制的参议院不太可能完成美国宪法规定的定罪并罢免总统的程序。





白宫及几位共和党重要人物周三回应了穆勒的评论，称目前应把目光转向其他事情；但几位角逐民主党总统提名的人士则要求弹劾。





其中一名角逐者 -- 参议员贺锦丽 (Kamala Harris) 在推特写道， “ 穆勒基本上做的就是提交了一份弹劾建议。 ”





有越来越多民主党人呼吁对特朗普启动弹劾程序。他们一直对白宫试图阻挠国会发出传票，获取对通俄门调查、与特朗普及其家人相关问题的文件及证词感到失望。

美国众议院议长佩洛希 (Nancy Pelosi) 一直较为谨慎，她认为议员们应该先推进调查，之后再决定是否要弹劾特朗普。





她周三称将坚持该计划。





民主党籍的美国众议院司法委员会主席 Jerrold Nadler 表示，他将让特朗普 “ 承担责任 ” ，但不愿表示是否要提出弹劾。





“ 如果我们认为总统显然没有犯罪，我们就会这么说， ” 穆勒表示。 “ 然而，我们并没有确定总统是否犯了罪。 ”





前联邦检察官 Matthew Jacobs 表示，他认为穆勒 “ 以自己的方式说 ( 特朗普 ) 犯了罪。 ”





一位接近特朗普的消息人士说，穆勒的声明有如 “ 主场球队遭遇坏天气。 ”





“ 穆勒今天的声明是直接突袭总统， ” 这位要求匿名的消息人士说。 “ 它将使民主党人更加理直气壮，会更积极地推动弹劾总统。 ”





** 特朗普宣称 “ 本案结案 ”**





特朗普一再谴责穆勒的调查行动是 “ 政治迫害 ” 和 “ 骗局 ” ，目的是为了让他的总统任期绑手绑脚。特朗普这次仍然用推特发文，称此事已经了结。





“ 穆勒报告并没有改变什么， ” 特朗普写道。 “ 证据不充分，因此，按照我国法律，可以做出无罪推定。本案结案了！谢谢。 ”





现年 74 岁的穆勒说，他的办公室将正式关闭，如今他将回归平民百姓的生活。

穆勒发表声明后没有接受任何提问。 ( 路透社 )





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