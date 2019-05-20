走向蔚蓝的“世界湾”

东海岸壹号作品 —— 宝能时代湾。超 100 亿巨资投入，据东海岸发展之心，占环球一线海景，打造约 100 万平米都市人文智慧综合体，集合海湾文化中心、五星酒店、高端商业、 5A 甲级写字楼、高端住区、创意办公等多维业态，这就是汕头铸造的第一座世界湾区坐标。





从事地产行业，宝能一直秉承为城市更美好的发展使命，始终坚持 “ 在中心、造中心 ” 的产品定位，城市地标，成为宝能 “ 开发一个项目，树立一座地标，升级一个商圈，繁荣一座城市 ” 宣言的最好体现。





凭借创新开发模式及精耕细作的企业文化，宝能全力开拓整体业务，迅速完成在中国各大核心区域的战略布局。宝能，从深圳走向全中国，迈入跨越式发展新阶段。宝能地产版图更是遍及全中国，在珠三角、长三角、环渤海及极具发展潜力的华中、华北等区域筑造逾 60 座地标建筑。





宝能源自潮汕，以潮汕匠心精神为信仰，始终离不开潮汕这方故土的滋养。无论到过再多的地方，家乡始终是内心的牵挂和归属。只想在擅长的领域，为家乡做点力所能及的事情。而今回归家乡，以多年物业开发规模和综合产业综合实力，为潮汕带来成熟的商业模式，赋能潮汕全新智慧未来，为家乡人呈现更多人文艺术和生活方式，为大潮汕的明天，呈现更多美好可能。





汕头近几年发展迅速，尤其是华侨经济试验区的成立将为城市、为企业带来新的发展契机。公司 27 年后回归家乡，精挑细选，三盘齐发，每个项目都自带运营型的商业购物中心、商务写字楼，我们的初衷就是要在家乡最具发展潜力的区域，为家乡建设新中心，助力家乡发展，共同创造传奇。这也是为什么公司愿意花巨大财力物力人力，在汕头建设三个气质各异的综合体项目，并将最好的三个项目展厅给到了汕头的原因。姚董事长的战略眼光独特，团队要紧紧跟随，将公司的重资产路线模型落实到位。





宝能时代湾项目位于东海岸核心地段，总体量 100 万平米，是区域内最大的综合体，也是公司在汕头最重量级的重资产项目，作为区域 “ 最大的业主 ” ，应该把项目做好，带动区域发展，并让客户真切享受到我们所带来的价值，才能保障我们的运营物业持续升值。





运营代表着持续投入，而非一锤子买卖。集团将考虑在项目南区和中区引入公司 “ 高端制造 ”“ 现代物流 ”“ 民生服务 ”“ 城市运营 ”4 大优势产业资源，自我造血，良性循环。届时，相信本项目必将成为东海岸最强大的产业运营商，是人才、资金、技术、服务的汇聚之地，起到拉动区域发展的作用。









参观当天，我们注意到宝能时代湾有一个特别的接待和展示中心 —— 海湾文化中心，这在各大楼盘中都是少见的，是什么让宝能有了建造海湾文化中心的想法？我们借着茶话会访问了宝新集团汕头分公司总经理吴伟雄。





（左）宝能集团汕头分公司总经理助理杨丹川 （中间）宝能集团汕头分公司总经理吴伟雄 （右）节奏置业中心副总经理李小妹





他说，当一个纯粹的生活践行者，过一种开放式生活，安静且简单。亲自泡茶、做美食 ... 只为自己内心的欢愉。





生活的理想是为了理想的生活，希望每个人都过的好，都能过上自己理想的生活。生命在诞生时，就在接收时间的考验，年轻的时候，你总是表现出波澜壮阔，当经历了些人和事后，你开始学会自我情绪的把控。你会去悟，会去感受生活赋予你的多元化的情绪，你会珍惜每个阶段，无论是喜是忧。但是，只有当你内心有一种宁静力量的时候，你的内心才会充满欢愉。然后你才会渐渐地轻松面对生活中很多的困境，变得荣辱不惊，云淡风轻。如荷，宁静，一半在泥土中，一半在风雨下 ... 亭亭玉立，独善其身。这种宁静的力量来源于我们的人文精神，生活是一个从 0 到 1 ，然后从 1 到 0 的过程，一开始我们一直在做加法，后来我们渐渐的剔除很多看似重要但并不重要的事务，这是一个做减法的动作。





他还说，对人文精神的传承和传播一直是宝能致力在做的事情，来到汕头，宝能的故乡，我们对潮汕文化的情怀更是重视。当初我们在这个 5700 ㎡的海湾文化中心打造时光长廊和精神文化剧院，对话 “ 汕头骄傲 ” 人物，采访各个领域的潮汕文人，就是想要把潮汕的传统文化和现代艺术进行碰撞结合，让四海潮人重新认识和了解潮汕文化，并通过文化聚集四海潮人，因为我们坚信：每一个潮汕人都是潮汕精神文化的传承者。后续要继续走文化传播之路，把潮汕文化推向世界。





我们一直以来所做的系列推广活动，如登上纽约时代广场、在新马泰与四海潮人见面、弘扬潮汕文化的潮学堂系列活动，以及邀请东南亚媒体、深圳媒体等前来汕头参观考察、举办城市规划论坛等等，也都是我们时代湾项目与生俱来的责任。我们有必要让全世界、让四海潮人看到汕头的全新发展，看到东海岸的日新月异，通过我们的项目，让四海潮人聆听到家乡的声音，引发四海潮人的荣誉感和归属感，回到家乡来投资。





最近一两年，汕头如强力磁石一般吸引着外来的人，聚集起一个乌托邦般的小社会。社会中有各行各业，三教九流，但所有人信仰的与赞扬的，都是生活。以生活之名，在里面不断创造出这个小城几百年来见所未见的新风景，也让移民者们的旅行终得落脚、回归。





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