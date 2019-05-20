谷歌在华为遭美国政府封杀后 暂停与其部分业务





此举将威胁到华为海外的智能手机业务，因其将立即失去访问谷歌以更新安卓 (Android) 操作系统的权限。华为新一代的安卓智能手机也将无法访问包括 Google Play Store 、 Gmail 和 YouTube 在内的热门应用。





“ 华为将只能使用公开版本的安卓系统，不再能访问谷歌的专有应用和服务， ” 该消息人士说。





特朗普政府周四正式将华为列入一份贸易黑名单，并立即实施限制。这样一来，华为与美国企业做生意将变得极为困难。





美国商务部周五称，正考虑放松对华为的限制以 “ 避免现有网络运营和设备中断。 ” 周日还不清楚华为访问手机软件的权限是否会受到影响。





华为将在多大程度上受到美国政府黑名单的影响还不清楚，其全球供应链正在评估影响。芯片专家质疑华为在没有美国帮助的情况下继续运营的能力。





消息人士称，谷歌内部仍在讨论业务中断影响到的特定服务细节。华为一位发言人周五称，公司的律师也在研究黑名单的影响。暂时无法联系到华为进一步置评。

暂时无法联系到美国商务部代表置评。





** 流行应用程序 **





华为将继续使用安卓开放源代码许可 AOSP 公开版本的安卓操作系统，该系统可供任何愿意使用的用户免费使用。据谷歌，全球活跃安卓设备的数量约为 25 亿。





但上述消息人士称，谷歌未来将不再就专有应用程序和服务向华为提供准入、技术支持和合作。





华为曾表示，过去几年该公司准备了一项应急计划，发展了自己的科技，以防有一天被禁止使用安卓。华为表示，其中部分科技已经用在中国国内销售的产品上。





华为轮值主席徐直军 3 月接受路透采访时，对于美国企业料将采取报复行动不以为意。 “ 无论如何，安卓社区 (Android Community) 都没有合法权利阻止任何公司使用其开放源代码许可， ” 他说。





Google Play 商店提供的 Gmail 、 YouTube 和 Chrome 浏览器等谷歌流行应用 (app) 将不再出现在未来的华为手机中。因为这些应用不具有开源许可证，若使用这些服务，需要与谷歌签订商业协议。





但 Google Play 商店的现有华为设备用户，仍能下载由谷歌提供的更新。消息人士表示， Gmail 等应用是通过 Google Play 商店更新的；而操作系统的更新通常由手机制造商和电信运营商提供，会受到黑名单的影响。





不过此举在中国市场的影响料很小。谷歌很多移动应用在中国被禁用，用户使用腾讯和百度等公司提供的类似应用。





华为的欧洲业务可能受到冲击，因为华为通过取得谷歌授权在欧洲市场提供这些应用。欧洲是华为的第二大市场。





“ 在欧洲等地区，能提供这些应用对智能手机制造商维持竞争力来说非常关键， ”CCS Insight 研究副总裁 Geoff Blaber 表示。 ( 路透社 )

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