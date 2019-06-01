中美防长新加坡香会会晤：时间不长，但结果双方都满意

31日傍晚，在新加坡香格里拉酒店中国国务委员兼国防部长魏凤和与美国代理国防部长沙纳汉举行了首次会晤。在会晤结束后，魏凤和与沙纳汉边走边聊一起步入香会主会场。中美防长联袂亮相为外界传递了积极信号——中美两军关系是两国关系的稳定器。
在随后举行的吹风会上，中国国防部新闻发言人吴谦介绍说，此次会谈气氛积极，有建设性。双方就中美两国、两军关系，朝鲜半岛等共同关心的问题坦诚友好地交换意见，达成了一些共识。双方都认为保持一个稳定的中美两军关系非常重要，两军应落实两国元首的共识，深化交流合作，管控分歧风险，努力将两军关系打造成两国关系的稳定器。
同时，魏凤和特别对沙纳汉强调了台湾问题。据吴谦介绍，魏凤和指出，近来美方在涉台问题上有一系列消极的言行，中方坚决反对，在维护国家主权和领土完整的问题上，美方不应低估中国军队的决心、意志和能力。
在半岛问题上，双方都同意推动朝鲜半岛无核化，维护地区的和平稳定。“总体看，这次会谈的时间不长，但结果双方都是满意的。双方均表示了进一步开展沟通交流的意愿。关于中美两军下一步的交流合作计划，双方将通过军事外交渠道保持沟通和协调。”
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