中国商务部称经贸摩擦责任在美方 中方愿扩大进口美方也应放宽管制

中国商务部周四发布《关于美国在中美经贸合作中获益情况的研究报告》称，美国新一届政府上台以来，罔顾中美经贸合作互利共赢本质，宣扬美对华贸易“吃亏”论，并以贸易逆差问题为借口，挑起经贸摩擦，责任在美方。
商务部网站刊登报告全文称，中美经贸合作取得的巨大成就，是两国顺应历史潮流，积极参与经济全球化，加强互利合作的结果，如果仅是一方受益，一方“吃亏”，不可能走到今天。
“中美两国完全可以相互促进、共同发展，成为互利共赢的合作伙伴。”报告称，“解决贸易不平衡问题需要中美双方共同努力，相向而行。”
商务部表示，中方愿积极扩大自美进口，美方也应放宽对华高技术出口管制，积极用好中国国际进口博览会等平台推介美国产品，为化解贸易不平衡创造有利条件。
报告并指出，当今世界多极化、经济全球化深入发展，各国相互联系、相互依存的格局不断深化，和平、发展、合作、共赢的时代潮流乃人心所向，以邻为壑的单边主义、保护主义不得人心。
今日北京时间15:00，中国商务部将召开例行新闻发布会.
自5月底的上一轮协商结束之后，中美双方还没有安排新的协商时间，目前尚不清楚本月稍晚在日本召开的20国集团(G20)领导人峰会上，与会的美国总统特朗普和中国国家主席习近平是否将举行会晤。
上周日中国发布关于中美经贸磋商的中方立场白皮书，将中美贸易摩擦的来龙去脉一一道来，并再次重申中国在主权问题上不会让步，强硬的姿态一如既往。白皮书称，美国政府指责中国在磋商中“开倒车”完全是无稽之谈，中美应本着善意和诚信，通过磋商解决问题。
不过美国特朗普政府随后在周一反驳称，中国最近发表的公开声明以及周日的白皮书是在玩一种“推卸责任的游戏”，歪曲了两国贸易谈判的性质和进程。美国贸易代表办公室(USTR)和财政部发表的联合声明重申美方观点，认为中国谈判代表在协议中已经大致取得共识的一些重要问题上“开倒车”，这其中包括一项实施条款。
**中美贸易顺差在中国，利益在双方**
商务部报告分析了中美贸易逆差问题的本质和成因，揭示了美国从中美经贸合作中获利巨大的事实。
报告指出，中美建交40年来，两国抓住经济全球化的历史机遇，充分发挥双方经济互补优势，推动双边经贸合作实现从无到有、从小到大、从单一到多元的发展。中美货物贸易额从1979年的25亿美元，增长到2018年的6,335亿美元，增长252倍，服务贸易额超过1,250亿美元，双向直接投资累计近1,600亿美元。
而且，美方统计的货物贸易逆差数据存在水分，难以反映真实状况。根据中方的测算，2018年美对华总体贸易逆差额应调减为约1,536亿美元，仅为目前美方公布的对华货物贸易逆差额的37%。
报告指出，美对华贸易逆差是历史形成的，是市场作用的结果，受到两国产业竞争力、经济结构、国际分工、贸易政策、美元货币地位等多种因素影响。
“美方宣称对华贸易逆差超过5,000亿美元、美国‘吃亏’了，这一说法不符合事实。美对华贸易逆差是市场作用的结果，受到多种客观因素影响。”报告称，“中美双边贸易中，顺差在中国，利益在双方。美方‘吃亏’、中方‘占便宜’的论调完全站不住脚。”
报告称，中国是美国重要出口市场，美对华出口为美国创造了大量就业，且美方从中美贸易中获利丰厚。中国对美货物贸易顺差中，54%来自外资企业，53%来自加工贸易。中国从加工贸易中只赚取少量加工费，而美国从设计、零部件供应、营销等环节获益巨大。
此外，贸易逆差与经济、就业不存在必然联系。
报告将美国自华获得经贸利益分为两大类：第一是美对华销售收入，2017年美对华销售收入总额约为9,400亿美元；第二是美国自中国获得的资金流入，截至2017年底，美国自华获得的资金流入总额达1.37万亿美元。
“中美经贸合作为两国和两国人民带来实实在在的利益，为世界经济的繁荣与稳定作出贡献。”报告称。（路透社）
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