日本将向东南亚出口垃圾发电技术

据《日本经济新闻》6月13日报道，日本环境省将与大阪市和横滨市等自治体以及日立造船和JFE Engineering等企业携手，为东南亚的垃圾处理对策提供支援。将在出口垃圾处理发电设施的同时，提供垃圾回收、分类、再利用及减量化等经验。计划2023年度为约10个城市引入日本经验，将之打造为模范城市。力争作为解决严重海洋污染和电力短缺的对策，推动日本环境领域的基础设施出口。

东南亚经常将废塑料等各种垃圾一起填埋处理，海洋污染等越来越严重。





日本企业的垃圾处理发电设施有着优越的防止大气污染性能，还能通过焚烧垃圾产生的热量来发电。据日本环境省统计，日本国内约有380处垃圾处理发电设施，占垃圾焚烧设施的3成以上。

而整个东盟只有约10处。国际金融公司（IFC）的统计显示，2013年垃圾处理发电的全球市场规模为74亿美元，到2022年有望扩大至800亿美元。正在加强攻势的中国企业主要是销售设备，日本则一并提供废弃物处理制度、人才培养和回收再利用等经验。据悉，预计日立造船、JFE Engineering和三菱重工等企业将加入投标的企业联盟。

日本环境省在2019年度预算中计提20亿日元，支援企业为进行投标而开展当地调查及开发面向当地的设备。为了在资金方面也为企业提供支援，将运用“双边信用制度”（通过出口环保技术，换取温室气体排放配额），最高补贴初期费用的一半。





日本环境省计划在6月召开的二十国集团首脑峰会（G20峰会）上，将此举作为削减塑料等垃圾的对策公布。

在菲律宾，日本环境省将推销防止二恶英等有害物质飞散和大气污染的高级管理技术。讨论在菲律宾的达沃、奎松、宿务3个城市引入。将与北九州市、横滨市和大阪市携手，提供各市的垃圾管理经验。

在越南，地下水污染成为问题。日本环境省将与在东南亚取得成绩的日立造船合作，提供包括完善上下水道在内的方案，计划将河内打造为模范城市。

在印度尼西亚，垃圾填埋处理厂不足导致的海洋污染问题严重，需要建立防止垃圾流入海洋的管理系统。日本环境省已经与日本国际协力机构（JICA）合作，对当地的垃圾总量和种类等展开调查。还将对企业联盟向西爪哇省提供垃圾处理发电城市建设方案进行支持。印尼政府正在12个地区推进同样的计划。

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