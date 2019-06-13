华为鸿蒙手机操作系统在全球各地申请注册商标

根据一联合国机构的资料显示，中国华为在至少九个国家和欧洲为其鸿蒙手机操作系统申请了注册商标，显示该公司的运营模式遭遇美国制裁威胁之际，其可能正在主要市场执行备胎计划。
美国特朗普政府上个月将华为列入黑名单，禁止该公司与Alphabet Inc (GOOGL.O)等美国科技业者有业务往来；华为手机目前使用Alphabet旗下安卓(Android)操作系统。
根据世界知识产权组织(WIPO)的资料，华为被美国列入黑名单之后，已经在柬埔寨、加拿大、韩国、新西兰等国家注册鸿蒙商标。
根据秘鲁的反垄断机构Indecopi，华为也已经在5月27日于秘鲁申请商标注册。
华为消费者业务CEO余承东今年早些时候接受德国世界报采访时表示，华为已经装有自我研制的备用操作系统，以防有朝一日美国禁止华为使用美国研制的手机和电脑操作系统。
华为还是全球第二大智能手机生产商。现尚未公布有关其操作系统的详细信息。
目前申请为鸿蒙注册商标，说明华为希望将鸿蒙用在从智能手机、笔记本电脑到机器人和汽车电视等各种设备中。
根据中国国家知识产权局网站上的一份资料，华为于去年8月在中国国内申请了鸿蒙商标，并在上个月获批。华为不予置评。
世界知识产权组织(WIPO)的资料显示，华为在海外最早申请鸿蒙操作系统商标是在5月14日，向欧盟知识产权局和韩国提出申请，也就是在美国刚提出会将华为列入出口黑名单之后。(路透社)
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