白宫寻求延后实施禁止承包商购买华为设备的规定

美国白宫行政管理和预算办公室 (OMB) 已要求美国国会给予其更多时间，逐步落实禁止与同中国电信设备巨头华为有商业往来的企业签订联邦合同的规定。该项规定是去年通过的国防授权法案 (NDAA) 的一部分。





NDAA 以国家安全顾虑为由，对使用联邦资金购买华为产品作出了广泛的禁止。





该法案内容包括禁止联邦机构直接购买华为设备，这项禁令将于今年生效。





但白宫表示，政府还额外需要两年时间，为 NDAA 另外一部分内容制定相应细则。这部分内容要求第三方供应商与承包商限制购买和使用华为设备。





“ 这将确保与美国政府开展业务、或获得联邦拨款和贷款的企业，有时间从华为和 NDAA 名单上其他中国科技公司的业务中脱身， ” 白宫 OMB 发言人 Jacob Wood 在声明中称。





在本周稍早的信件中， OMB 代理局长 Russ Vought 向国会领袖和美国副总统彭斯提出延期要求。华尔街日报率先报导了该信件。





Vought 称，延期将 “ 确保禁令得到有效执行，同时不损害预期的安全目标， ” 并表示如果不延期，那么能够向美国政府出售产品的承包商数量将 “ 大大减少 ” 。





Vought 要求，针对政府承包商采购华为设备的禁令在四年后启动，而非两年。延期将 “ 留出额外时间来充分考虑相关的潜在影响和可能的解决方案， ” 他说。





延期要求不会停止或影响商务部将华为列入

“

实体清单

”

的规定。

“

实体清单

”

是禁止在没有美国政府许可的情况下从美国企业采购零部件和设备的公司黑名单。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





