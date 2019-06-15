华为为何要求威瑞森通讯支付10亿美元专利许可费？

中国华为技术有限公司要求威瑞森通讯(威讯，Verizon Communications) (VZ.N)支付10亿美元的专利许可费，表明这家受美国围堵的中国企业可能要改变对待美国市场的策略。
一名知情人士对路透表示，华为的一位高管在2月的一封信函中提出了这一要求。华尔街日报周三率先报导了这封信。专利许可费将涵盖230多项华为专利。
威讯发言人Rich Young未就具体问题置评，“因为这是一个潜在的法律问题。”
然而Young表示，“这些问题不仅仅是威讯的问题。鉴于更广泛的地缘政治背景，任何涉及华为的问题都会对我们整个行业产生影响，同时也会引起国内和国际关注。”
华为没有回应置评请求。
下文阐述了为何这次专利纠纷并不罕见，以及可能会如何解决。
**专利授权有多普遍呢？**
专利授权非常常见，特别是在电信等技术复杂的行业中。随着技术的发展，现在要避免违反或者说“侵犯”专利权变得更难。目前在美国的有效专利数量高达几百万项，一部普通的智能手机就涉及数十万项专利。
苹果(AAPL.O)、诺基亚(NOKIA.HE)和高通(QCOM.O)等企业拥有世界各国授予的成千上万项专利。
而这些企业尝试从庞大的专利库中赚钱也很正常。例如，诺基亚每年从对外专利授权获取的收入就超过10亿美元。
纽约的专利领域律师Gaston Kroub指出，像威讯这样的大公司将试图确定可能发生侵权的专利。但这么做难度很大，因为每年都有数量庞大的专利申请获得批准。
“威讯这样有经验的公司明白，任何技术的授权方都有可能在任何时候找上门来，”Kroub说。他指出，无线运营商和智能手机厂商的理念可能就是，“等事情发生再去理会吧，因为我们也不知道下一个敲门的会是谁。”
明尼苏达大学专利法教授Tom Cotter表示，华为管理层可能认为威讯侵犯他们在美国的专利权已经有一段时间了，但出于商业原因一直等到现在才来索赔。
专利持有方“可能会在一段时期内不主张其专利权，但可以选择在任何时候主张权利，”Cotter说。“这种事总在发生。”
**如果威讯不支付那些款项，会出现什么情况？**
华为可能最终会到美国法院起诉威讯侵犯专利权。
尽管一些专利许可争端不经诉讼就得以解决，但提起诉讼也相当普遍。华为和三星电子(005930.KS)最近就保密条款相关的全球法律纠纷达成和解。
专利案件中的被告方通常会辩称，它并未侵犯原告所主张的专利，或者声称专利被错误授予存在错误且应当予以撤销。
在诉讼案中，专利所有者可以请求法官禁止侵权产品的销售。尽管美国很少发布这样的禁令，但这种威胁可以促使被告方与专利所有者达成和解。
法律专家称，华为可能已经准备好上法庭。
“我不知道，怎么可能开价10亿美元却没有做好被对方回绝的准备，至少一开始可能被回绝，并为需要提起诉讼做好准备，”Kroub称。
**华为在专利问题上是否咄咄逼人？**
华为长期以来一直作为辩护方反击美国专利侵权指控而为人所知，而非专利诉讼的发起方。但这种情形可能改变。
科技公司Relecura的专利分析师George Koomullil称，10-15年前，华为申请的专利数量还比较少。但该公司自2007年前后以来大量申请专利，在最近几年尤其如此。
Kroub称，由于美国政府限制华为在美国销售产品的能力，该公司现在可能更倾向于将美国专利变现。
美国去年通过的国防授权法案(NDAA)以国家安全顾虑为由，针对使用联邦资金购买华为产品制定了广泛禁令。
特朗普政府上个月禁止华为在未获得特别批准的情况下购买美国关键技术，并实际上禁止美国电信网络使用华为设备。
Kroub表示，华为的授权要求可能反映出“想找到方法让美国市场产生收入的迫切心理，特别是考虑到传统的出售产品的方式已经行不通的情况下。”
McCarter & English的政府合同律师Franklin Turner称，提出专利许可问题可能也是华为“报复”美国的一种手段。
共和党参议员鲁比奥(Marco Rubio)周四在推特上表示，华为向威讯提出的专利许可费要求是“(华为)通过提出毫无根据但代价高昂的专利主张，来报复美国的一种企图”。(路透社)
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