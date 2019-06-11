一些大型科技公司限制员工与华为互动 恐拖慢5G发展

据消息人士透露，一些全球大型科技企业已告知员工不要与中国华为的雇员谈论科技与技术标准话题，以回应美国政府最近把华为列入黑名单的举措。









此类谈话是国际会议中的惯常做法，来自各方的工程师在会上设定通讯科技的技术标准，其中也包括 5G 的技术标准。





美国商务部并没有禁止企业与华为进行接触。商务部于 5 月 16 日将华为列入黑名单，禁止美国企业在未得到政府许可的情况下与其有商业往来；几天后，商务部授权美国企业可于 8 月底之前在标准设定组织与华为 “ 在 5G 标准发展方面进行必要的互动 ” 。商务部周五在回答路透提问时重申了这一立场。





但知情人士说，至少有几家重量级的美国或海外科技公司告知员工，限制某些直接的互动形式，因为他们不想与美国政府之间出现任何麻烦。





英特尔及高通表示，已向员工提供合规指引，但未做更多说明。





InterDigital 发言人称，已向工程师提供指导，以确保公司符合美国的监管规定。

LG Uplus 一位主管表示， “ 除了与网络设备安装或维护有关的会议外，本公司主动避免与华为员工进行互动。 ”





华为尚未就此事置评。





**5G 脚步放缓 **





几位行业专家表示，这些新限制可能造成 5G 的推出放慢脚步。





上周在加州纽波特比奇举行的 5G 标准会议上，与会者私下对路透表示，他们担心工程师之间的长期合作可能成为一位与会者所说的美中 “ 科技战 ” 的受害者。这种合作是实现全球手机和网络连接所必需的。





一些规模较小电信公司的几名员工称，没有人告知他们在标准会议上避免与华为员工讨论，很多供应商继续支持与华为的现有协议。目前还不清楚科技行业在多大程度上减少了与华为的进一步交流，如果真的已经减少的话。





“ 从客户和同事那里看到和听到的情况来看，对于 ( 商务部 ) 限制实际意味着什么，存在很多误解， ” 在华盛顿的出口管制律师 Doug Jacobson 说。





他说，企业阻止员工与华为接触

“

太过了，因为限制举措并未阻止交流，仅仅是阻止技术转移。

”(

路透社

)

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