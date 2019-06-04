美国务卿蓬佩奥称正努力让与中国的竞争环境变得公平

美国国务卿蓬佩奥周一表示，美国正寻求纠正过去数十年中国的不公平贸易行为，与之 “ 建立公平的竞争环境 ” ，但荷兰外长却表示关税会损害国际贸易。





蓬佩奥是在与荷兰外长 Stef Blok 会晤后发表上述言论的，他们还讨论了与新 5G 电信网络相关的安全威胁。





蓬佩奥为美国总统特朗普上调中国输美商品关税的政策进行了辩护。他表示， “ 我们只是努力让竞争环境变得公平，当我们做到这一点时，我相信双方都会成功。 ”

但 Blok 认为关税是具有破坏性的。





“ 最终，贸易关税对美国人、荷兰工人和以贸易为生的企业家都是不利的。这就是为什么我们与欧盟一道努力将关税降至最低， ” 他在会后告诉记者。





蓬佩奥稍早在荷兰参加美国 - 荷兰企业家会议的间隙表示，美国总统特朗普希望确保中美企业在平等的基础上开展业务。





蓬佩奥表示， “ 我们非常担心，进入中国市场的西方公司、美国公司和其他公司没有受到和中国公司进入这些西方市场同样的待遇。 ”





他称， “ 一家公司可以来荷兰投资，而当一家荷兰公司想在他们的国家投资时，他们必须向中国共产党提交这些公司的信息，这不是开放贸易。 ”





美国之前将中国电信设备生产商华为列入黑名单，并劝告其欧洲盟友不要使用华为的技术，称因担忧其设备中存在 “ 后门 ” ，可能被中国政府用于间谍活动。





“ 我们已经明确表示：我们的要求是，我们的盟友、我们的伙伴和我们的朋友不要做任何危及我们共同的安全利益或限制我们分享敏感信息的能力的事情， ” 蓬佩奥表示。





Blok 表示，尽管荷兰希望与盟国在政策上保持一致，但每个国家都必须做出自己的安全决定。





“

一个专家团队正在研究与

5G

招标有关的安全考虑，

”

他称，

5G

招标流程的变化最早可能在今年夏天宣布。

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路透社

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