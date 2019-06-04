美国准备对四大科技巨头展开反垄断调查

消息人士周一对路透称，美国政府正准备调查亚马逊、苹果、 Facebook 和谷歌的强大市场力量，可能对部分全球最大企业展开前所未有的大范围调查。





两位消息人士称，在美国，反垄断法的实施由联邦贸易委员会 (FTC) 和司法部共同负责，分别监管这四家公司。亚马逊和 Facebook 由 FTC 监管，苹果和谷歌由司法部监管。





科技公司在美国和全球正面临抵制，因为一些人认为这些公司力量过于强大，正对用户或竞争性市场环境产生负面影响。





美国司法部和 FTC 一般不会承认正在为某项调查做准备。





美国总统特朗普曾要求加强检视谷歌等社交媒体公司与谷歌，指责他们刻意压制保守派在网路上发声，但没有拿出任何证据。他也一再批评亚马逊占美国邮政的便宜，对此他也没有佐证。









美国媒体周五报导，司法部正准备调查谷歌，以判断这家全球最大线上广告平台是否利用其庞大规模排挤竞争对手、违反公平竞争法规。谷歌周五不予置评。





华盛顿邮报周六报导称，针对亚马逊的任何调查都将由 FTC 进行。亚马逊周一对该报导不予置评。





苹果与

Facebook

周一未立即回覆置评请求。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





