苹果iTunes一拆三

因应近年串流影音的强势发展，苹果公司(Apple)在「全球开发商大会」(WWDC)中，正式发表新版macOS 10.15 Catalina，同时宣布把推出18年的iTunes一分为三，拆解成Apple Music、Apple TV与Apple Podcasts全新的应用程式，iTunes平台服务正式结束。
苹果表示，macOS版的Apple Music除了支援音乐播放外，还将提供用户个人化的音乐推荐功能；Apple TV则可让用户购买喜爱的电影，并可直接播放4K HDR高画质电影、支援Dolby Atmos全景声音效；提供播客节目收听的Apple Podcasts，将会具备有机器学习的功能，并进一步提供用户可以更快速地搜寻喜爱的Podcast节目内容。全新一代的macOS 10.15版，预计秋季正式登场，7月则会推出开发者版本。
iTunes自2001年推出以来，推动传统音乐产业变革，也改变了体验影音娱乐的方式。随着智能流动装置普及，多媒体服务不断增加，iTunes服务与功能也愈来愈庞杂，加上串流影音、串流音乐崛起，iTunes终于要走入历史。
iTunes退役后，苹果流动装置的同步、备份与管理工作，会在macOS更新到10.15 Catalina后，转移给Finder，只要将装置连到MacBook就会由Finder进行同步处理，以后也不会再看到iTunes弹出的画面。（信报）
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