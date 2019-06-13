印度试射国产高超音速武器遭质疑 测试或失败

在印度官方宣布高超音速技术验证飞行器成功进行测试之际，有印度媒体对测试结果提出了质疑，并指责印度发展这种“奢侈”的武器与军队的基本需求不符。

据印度LIVEFIST网站报道，印度国防研究与发展组织（DRDO）于6月12日进行了高超音速技术验证飞行器的测试，但据了解该项测试未能成功完成。这项测试在印度东海岸进行，DRDO在测试后发布了一则简短的声明：

“国防研究与发展组织（DRDO）今天（6月12日）进行了一项技术验证测试，以验证未来将在奥里萨省外海卡兰岛综合试验场的任务中所用到一些关键技术。搭载飞行器的导弹在上午11点27分发射，各种雷达、遥测站和光电跟踪传感器在飞行路线上进行了跟踪观测，收集相关数据并进行分析，以验证这些关键技术。”

LIVEFIST的报道认为，这则表述含糊不清的声明没有提及测试状态，导致人们猜测此次测试是否在每个节点都取得了成功。有消息称，用于将飞行器运载至相应高度的烈火-1导弹没有完成任务，这可能导致高超音速技术验证飞行器的飞行受到影响。报道称，DRDO和印度国防部目前都没有回应有关运载导弹和验证飞行器具体状态的质疑。





报道称，无论此次测试成功与否，对于一款复杂的新型飞行器而言，首次飞行都是充满了各种风险。虽然目前还不清楚飞行载具平台和验证飞行器的具体测试细节，但高超音速技术验证飞行器的团队将会努力寻求解决所出现的问题的方法。如果是搭载飞行器的烈火-1导弹出现故障，没有精确投送验证飞行器，确实会引起人们对测试结果的质疑。不过总的来说，即使是获得错误的飞行数据，对于先进航空技术的测试而言也是一项重大成果。这虽不能解决测试团队面临的问题，但他们会在下次测试时努力改正。





这款高超音速技术验证飞行器是一种配备了超燃冲压发动机的无人飞行器，它能够以6马赫的速度巡航飞行，并能在20秒内上升到32.5公里的高度。除了能够用于未来的远程巡航导弹之外，高超音速技术验证飞行器还具有多种民用应用方式，例如能以低成本方式发射卫星。一名DRDO科学家表示，这款新技术验证飞行器已经通过测试，雷达和跟踪传感器的观测数据显示测试取得了成功。他说：“这个项目已经持续了数年，我们希望通过它来验证超燃冲压发动机在15到20公里高度的飞行性能。在该项目方案下，我们正在开发一种由超燃冲压发动机提供动力的高超音速飞行器。”

LIVEFIST的报道认为，印度的高超音速技术验证飞行器是一个令人好奇的项目，印度军方没有要求过拥有这类武器能力，而且印度在超燃冲压发动机方面也依赖着俄罗斯技术。在不断缩减的预算之下，不止一名印度军队高官质疑，DRDO是否能够证明过这种“奢侈”的高超音速飞行器研究能够满足部队的基本需要。这些问题是DRDO必须始终考虑的，军队的基层需求和雄心勃勃的未来研究项目之间的失衡总是令人感到沮丧。

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