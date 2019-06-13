杜特尔特称后悔竞选总统 劝女儿不要学自己

菲律宾总统杜特尔特日前再发惊人言论，称后悔竞选总统，他还告诫女儿莎拉，不要跟随父亲的脚步。

综合菲律宾ABS-CBN、GMA新闻网报道，当地时间周三（12日），杜特尔特在卡加延德奥罗市的发表讲话时说，“我对工作失去了热情。事实上，我后悔了。我后悔当初竞选总统的决定”。





“我从来没有输过一场选举，从1988年开始青云直上，直到成为菲律宾总统。”杜特尔特说，“但如果你问我现在是否快乐，我不会说谎。我为什么要这么做？我没有义务向你说谎。我受够了这一切。”

外界对于杜特尔特的女儿、达沃市市长莎拉参加2022年菲律宾总统大选的呼声一直颇高。杜特尔特却不支持女儿去竞选总统，他曾告诉女儿“在那个位置上什么都得不到”。

《菲律宾每日问询者报》报道称，杜特尔特12日再次表态，不愿让女儿竞选菲律宾总统。“我很后悔成为了总统。这就是为什么我告诉莎拉，不要尝试。”

杜特尔特于2016年5月当选菲律宾第十六任总统，同年6月30日宣誓就职，任期至2022年6月。莎拉则于2016年5月以近58万的高票当选达沃市市长。在那之前，她曾在2010年至2013年期间担任过达沃市市长，她也是该市历史上首位女性市长。

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