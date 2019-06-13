印度揭登月航天器面纱：下月发射 计划落月球南极

6月12日，印度揭开了登月航天器的面纱，该航天器将被用于下月实施的登月计划。

据法新社12日报道，此次登月计划若最终成功，印度将成为美国、俄罗斯（前苏联）和中国之后第四个登上月球的“太空强国”。

这部登月航天器名为“月船2号”（Chandrayaan-2），由轨道飞行器、着陆器和漫游车组成，为印度空间研究组织（ISRO）研发。

据报道，该航天器将于7月15日从斯里哈里科塔太空中心发射，预计将于9月6日降落在月球南极附近。在月球着陆后，漫游车将进行实验，届时印度空间研究组织的科学家将对其远程控制。





“这将是印度空间研究组织有史以来最复杂的任务，”印度当地媒体援引印度空间研究组织主席K. Sivan的话表示，“我们的目标是利用空间技术造福普通人。”

据俄罗斯卫星通讯社此前报道，“月船2号”将寻求获得一些新的科学数据及信息，探测目标之一是寻找月球上的水。

K.Sivan此前曾表示，印度发射该探测器的原因是，迄今为止还没有人去过月球的另一面（南极）。

印度空间研究组织原定2018年执行“月船2号”发射任务，但是因为各种测试被推迟至2019年。

近年来，印度在太空技术方面取得了巨大进步。今年3月，印度总理莫迪宣布，印度已经成功试射了反卫星导弹，击落一颗距地面300公里近地轨道上的卫星。莫迪称此次试射对印度意义特殊，因为印度是全世界第四个拥有这项技术的国家，且整个项目由印度独立完成。

2017年2月，印度成功发射了一枚搭载104颗卫星的极轨卫星运载火箭，打破俄罗斯2014年创造的“一箭37星”的纪录。

Twitter

sgnypost





