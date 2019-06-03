新加坡总理李显龙称阻止中国壮大既不可能也不明智 中方回应

据外媒报道，新加坡总理李显龙在本届香格里拉对话会开幕式发表主旨演讲时称，各国必须承认中国将继续发展壮大，对此进行阻止既不可能，也不明智。对此，中国外交部发言人耿爽3日表示，中方赞赏李显龙总理的有关表态，“希望这种客观、理性、务实的观点和看法能够更多一些，让那些自以为是、偏执狭隘的谎言和谬论没有市场。”
在当天举行的外交部例行记者会上，耿爽在回应相关问询时表示，中方赞赏李显龙总理的有关表态，也注意到李显龙总理在主旨演讲中还表示，中国的发展给自身和世界都带来了巨大的好处，中国希望在新规则制定中拥有发言权，这是合理的想法。李显龙总理还提到，期待每个国家采取相同的文化价值观和政治制度，既不合理也不现实，人类的多样性正是自身力量的源泉。
“在此次香格里拉对话会上关于如何看待中国的发展，关于如何构建地区的合作，各方有很多讨论。我们认为李显龙总理的演讲反映了地区国家的普遍的愿望，那就是要和平发展，不要冲突对抗，要合作共赢，不要零和博弈，要开放包容。不要封闭排他，要文明交流，不要文明冲突。这也是中方一贯的主张。”耿爽表示，“我们希望这种客观、理性、务实的观点和看法能够更多一些，让那些自以为是、偏执狭隘的谎言和谬论没有市场”。
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