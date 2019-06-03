中国近期将发5G商用牌照 欢迎国内外企业参与网络建设--工信部

新华社周一援引中国工业和信息化部称，中国5G（第五代移动通信）已具备商用基础，近期将发放5G商用牌照，中国将正式进入5G商用元年。
工信部并表示，中国一如既往地欢迎国内外企业积极参与中国5G网络建设和应用推广，共同分享中国5G发展成果。
“在技术试验阶段，诺基亚(NOKIA.HE)、爱立信(ERICb.ST)、高通(QCOM.O)、英特尔(INTC.O)等多家国外企业已深度参与，在各方共同努力下，我国5G已经具备商用基础。”工信部称。
工信部并指出，当前全球5G正在进入商用部署的关键期；坚持自主创新与开放合作相结合，中国5G产业已建立竞争优势。5G标准是全球产业界共同参与制定的统一国际标准，中国声明的标准必要专利占比超过30%。
在中美贸易摩擦不断加深的背景下，一直位于中国高科技企业前端的华为继续艰难地在刀尖上起舞，军人出身的75岁创始人任正非日前高调为5G站台，坦言在5G上华为做到了前列，但是整体国家而言，和美国比差距还很大。
任正非接受中国媒体采访时表示，5G容量是4G 20倍，2G一万倍，耗电下降10倍，体积下降70%。华为有几十年都不会腐蚀的材料，这些特性很适合欧洲，在5G技术方面别人两三年肯定追不上华为。（路透社）
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