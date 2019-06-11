亚马逊取代Google 成全球最具价值品牌

市场研究机构凯度及英国WPP发布「2019年BrandZ全球品牌价值100强」排行榜，其中亚马逊品牌价值连升两位，取代Google成为今年全球最有价值品牌。
继2018年亚马逊品牌价值按年涨49%后，2019年的排行榜上其品牌价值再增52%，达到3155亿元(美元．下同)，一举超越苹果公司和Google，两家企业的品牌价值分别按年升3%及2%，位列第2及第3。Facebook的品牌价值则按年下跌2%，排名第6，与去年相同。Netflix品牌价值亦按年大涨65%，排名第34位。
分析指出，自从2006年BrandZ全球品牌价值100强榜单创始以来，以微软、苹果和Google为代表的科技类品牌一直占据全球品牌价值之巅的宝座。零售品牌的代表亚马逊，首次打破了科技品牌对这一王座长达12年的垄断。
中国企业方面，阿里巴巴的品牌价值按年增长16%，达到1312亿美元，排名上升两位至第7位；腾讯( 00700 )的品牌价值则下挫27%，至1309亿元，排名跌至第8。阿里亦是首次在排行榜中超过腾讯。至于遭美国连番狙击的华为则以269.08亿元的品牌价值，排名上升1位至第47位。另外，小米( 01810 )今年亦首度打入榜单，排名第74位。
据悉，前100强的品牌价值合计相当于4.7万亿元，约等于西班牙、南韩和俄罗斯的GDP总和。（信报）
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