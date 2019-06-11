特朗普称若同中国未能在G20峰会上达成协议 将准备实施新一轮关税

美国总统特朗普周一表示，如果他不能在本月晚些时候的20国集团(G20)峰会上与中国国家主席达成贸易协议，他准备对中国进口商品征收新一轮惩罚性关税。
自从上个月在华盛顿举行的为期两天的贸易谈判以僵局告终以来，特朗普一再表示，他预计将在6月28日至29日在日本大阪举行的峰会上同中国国家主席习近平会晤。中方尚未证实任何此类会晤。
特朗普上周表示，他将在世界最大经济体领导人会议后决定是否对至少3,000亿美元的中国商品征收关税。
在周一接受CNBC采访时，特朗普表示，他仍然认为习近平会出席峰会。当被问及如果中国领导人不出席会议，美国是否会实施新一轮关税时，特朗普说:“是的，会的。”
“如果我们不达成协议，你就会看到关税上涨。”特朗普对CNBC表示，他补充说，他与习近平有着“良好的关系”，并表示北京希望与美国达成协议。
中国外交部周一表示，中国愿意与美方展开更多贸易谈判。外交部发言人耿爽表示，“我们注意到美方多次公开表示，期待安排中美元首在二十国集团大阪峰会期间举行会晤。如果有这方面的具体消息，中方会及时发布。”
今年5月，在特朗普政府指责中国在长达数月的贸易谈判中违背了进行结构性经济改革的承诺之后，华盛顿和北京之间的贸易紧张局势急剧升级。
美国正在寻求对中国的贸易和经济政策进行全面改革，包括结束强迫技术转让和窃取美国商业机密。华盛顿还希望限制中国对国有企业的补贴，并让美国企业更好地进入中国市场。
5月10日，特朗普对价值2,000亿美元的中国商品加征高达25%的关税，随后又采取措施要对价值3,000亿美元的中国进口商品加征关税。作为报复，中方上调了部分600亿美元美国商品关税。
美国政府将华为[HWT.UL]列入黑名单也激怒了中国，这实际上是禁止美国公司与这家全球最大的电信设备制造商做生意。
投资者担心，中国将采取报复行动，将美国公司列入黑名单，或禁止向美国出口稀土金属。稀土金属用于生产存储芯片、充电电池和手机等产品。
惠誉评级周一表示，任何此类举措都将对美国科技行业造成破坏性影响，并可能对一些中国行业造成伤害，不过该机构补充称，现在评估潜在的影响还为时过早。
在接受CNBC采访时，特朗普表示，华为争端可以作为与中国贸易协议的一部分来解决。
**与墨西哥达成协议**
全球最大的两个经济体之间不断升级的贸易战令金融市场感到不安，人们担心这场贸易战可能会进一步扰乱全球制造业和供应链，并将本已放缓的全球经济推入衰退。
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日表示，解决当前的贸易紧张局势应该是G20经济体的当务之急。
中国周一公布，尽管美国提高关税，但5月出口较上年同期意外增长1.1%，不过进口降幅为近三年来最大。一些分析人士怀疑，中国出口商可能急于向美国出口产品，以避免美国可能征收的新一轮关税。
许多美国商业团体反对征收关税，因为企业担心，随着一系列产品的价格上涨，消费者和制造商会受到影响，从而导致需求放缓。
上个月末，特朗普表示，如果墨西哥不同意采取强有力的措施，遏制主要是中美洲移民穿越美国墨西哥边境，他将对墨西哥商品征收关税。
美国和墨西哥周五达成协议，避免征收关税，至少暂时消除了美国发现自己与三大贸易伙伴中的两个陷入贸易战的可能性。
全球股市周一上涨，美元兑一篮子货币走强，墨西哥披索兑美元MXN=大涨逾2%，收复了过去几周的大部分失地。
但将保护主义作为“美国优先”政策一部分的特朗普周一表示，如果墨西哥国会不批准移民协议的另一部分，美国将恢复对墨西哥征收关税。(路透社)
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