香港大型银行反对暴力行为 呼吁解决分歧维护香港国际金融中心地位

香港两家发钞银行汇丰(0005.HK)及渣打(2888.HK)，以及东亚银行(0023.HK)周四分别在几份本地报章刊登广告，反对社会暴力行为，并呼吁社会各界以沟通解决分歧，维护香港的国际金融中心地位。
其中汇丰的广告指，该行于1865年在港开业，至今已154年，期间与香港一起成长，发展为本港规模最大的银行，并以香港为发展亚太业务的基地。
“作为扎根香港的企业，我们非常关注近期发生的社会事件，并强烈谴责任何暴力和破坏社会秩序的行为。”汇丰称。
“维持法治对香港独特的国际金融中心地位不可或缺，所以们全力支持以和平方式寻求解决之道。”汇丰的声明称。
至于渣打的广告则以“反对暴力，恢复秩序，维护香港国际金融中心地位”为题。该行称，热爱香港这个充满活力和拼劲的城市，反对一切暴力冲击，促请大众合力让社会尽快恢复和平安宁。
“我们坚决拥护‘一国两制’，支持特区政府有效维持社会秩序和安全。”渣打表示。
东亚的广告则以四句“反对暴力，守护法治，提振经济，共建和谐”16个字作呼吁。
由《逃犯条例》修订引发的这场社会风波，自6月初起延续至今，过去多个周末更不时出现因示威事件而引发严重的警民冲突，暴力行为升级。亦有示威者堵塞主要交通道路、阻碍铁路运作甚至瘫痪机场运作等行为影响民生。同时，部分市民亦对警方在处理事件中的执法手法及使用武力程度有所不满，社会气氛持续绷紧。
上周已陆续有不同企业登报谴责暴力行为，呼吁恢复社会秩序，而香港首富李嘉诚上周周五亦就香港现况首度开腔，他以“一个香港市民”名义在多份本地报章刊登不同广告，一款广告是引用他以前说过的诗话“黄台之瓜，何堪再摘”，另一款是呼吁停止暴力，并指“最好的因可成最坏的果”。
特首林郑月娥本周二表示，会马上展开工作构建一个与民间的对话沟通平台，目标化解分歧和矛盾，冀能为香港寻找出路。（路透社）
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