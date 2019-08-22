加拿大总理称不想升级与中国之间争端 但也无意退让

加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)周三表示，他不想升级与中国之间的贸易与外交争端，但其政府也无意在维护自身利益方面有所退让。
特鲁多在蒙特利尔讲话时还提到香港局势，再次呼吁各方保持克制和尊重人权。而几天前中国当局刚刚警告过加拿大，要求加方停止对香港事务说三道四。
自温哥华警方去年12月应美国要求拘留华为首席财务官之后，中国拘留了两名加国公民，并中止从加拿大进口油菜籽和肉类产品。
“我们必须认识到，中国是正在发展中的强国，而且对于自身在国际秩序中的地位越来越自信。但不要搞错--我们将永远扞卫加拿大人和加拿大的利益，”特鲁多表示。
“我们拥有与较大伙伴国成功地直接打交道的长久经验。我们不想升级，但我们也不会后退，”他说。
加拿大10月将举行联邦选举。隶属自由党的特鲁多，面临反对党保守党强烈施压他对中国采取强硬立场。保守党与自由党目前在民调平分秋色。
保守党要求特鲁多退出中国牵头的亚投行(AIIB)、加强检查所有中国进口商品、以及研拟报复性关税的可能性。
但政府官员说，他们不想做出任何可能伤及两名被拘留者的事情。
特鲁多称加拿大密切关注香港局势，有30万加拿大公民居住在香港。
“我们已强调必须保持克制和拒绝暴力。如今该是时候进行对话，尊重包括和平集会权在内的基本自由，”特鲁多说。(路透社)
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