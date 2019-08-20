谷歌停止向运营商提供部分安卓手机数据 唯恐惹上隐私麻烦

了解情况的消息人士告诉路透，Alphabet (GOOGL.O)旗下的谷歌已停止向全球各地无线运营商提供一项服务，担心共享安卓(Android)手机系统用户的数据可能吸引用户和监管者的审查。该项服务向运营商展示其网络覆盖所存在的弱点。
谷歌此举令一些无线运营商感到失望，他们此前利用这些数据帮助决策，确定在哪里需要扩大或升级网络覆盖。尽管这些数据都是匿名的，而且共享这类数据也是普遍做法，但在全球许多地方高度重视数据隐私之际，谷歌的动作凸显该公司是多么担心自己被盯上。
谷歌的上述服务名为“Mobile Network Insights”，是2017年3月推出的，实际上是显示运营商网络在各个地区的信号强度及连接速度的一张图。
该服务免费提供给运营商及帮助他们管理运营的供应商。其数据来自运行谷歌安卓操作系统的设备--全球大约75%的智能手机都使用这一系统，使其成为业内的一项宝贵资源。
该服务使用的数据只是来自那些选择与谷歌分享历史位置、使用和诊断情况的用户。这些数据被整合在一起，意味着他们并不明确将信息与任何手机用户一一对应。这其中包括与运营商自有服务及其未具名竞争对手相关的数据。
四位直接消息人士对路透称，尽管如此，出于对数据隐私的顾虑，谷歌在4月份关闭了这项服务。部分消息人士称，其他原因可能包括确保数据质量颇有难度，以及运营商连接升级实现进程缓慢。
谷歌发言人Victoria Keough证实了这一举措，但没有详细解释，只是说，这样做是因为“产品优先级”发生变化。四位消息人士中的两位对路透表示，谷歌向运营商通知关停该服务时并未说明原因。
“我们正实施一项计划，旨在帮助移动合作伙伴通过提高整合与匿名方面的性能指标来优化其网络，”Keough说。“我们仍然致力于优化所有应用和服务的网络表现。”(路透社)
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