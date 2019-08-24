特朗普还击 称将调高中国货关税率

中国周五宣布向美国货加征报复性关税后，美国总统特朗普进一步作出强烈回应，表示将对大部分中国入口货物，提高其所加征的关税税率。
特朗普在Twitter表示，将由10月1日起，对现时已加征25%关税率的2000亿美元中国货，改为征收30%税率；而9月1日起加征关税的3000亿美元中国货，其税率由原先公布的10%，改为15%。
中国较早时公布，对750亿美元的美国货加征关税，作为报复美国将对3000亿美元中国货加征关税的报复行动。
另外，特朗普过往在中美贸易纠纷升级的过程中，始终称呼中国国家主席习近平为朋友，往往表达尊敬之意，但他周五稍早时在帖文中却提及，「我唯一的问题是，谁是我们更大的敌人，鲍威尔或习主席？」(My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi?)。海外媒体称，特朗普首次使用「敌人」的字眼并连系到习近平，或预示两位元首的关系转坏，相信中美贸易谈判的成功机会将变得更加渺茫。（信报）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost