中美双方经贸团队一直保持沟通 希望美方停止错误做法--中国商务部

中国商务部新闻发言人高峰周四表示，8月中旬中美双方通话后约定两周内再次通话，双方经贸团队一直保持着沟通。当被问及中美是否还会在9月中旬谈判时，他仅回答称“没有最新消息”。
他在商务部例行新闻发布会上并表示，如果美方一意孤行，中方将不得不采取反制措施；希望美方停止单方面升级贸易摩擦的错误做法，与中方相向而行。
他并透露，不可靠实体清单在履行内部程序，将于近期发布；而决定是否将某实体列入不可靠清单会综合考虑四方面因素，中方将依法依规进行。
高峰重申，美方的举措会给中国出口和经济带来一定挑战，但总体看影响完全可控，中方有信心、有决心、有能力应对各种挑战，保持中国经济外贸的健康稳定发展。
“尽管美方推迟对部分产品加征关税，美方任何新的措施都将单方面导致贸易摩擦升级，”高峰称，中方的立场是一贯的、明确的，贸易战没有赢家，如果美方采取新的加征关税措施，中方将不得不反制，美方应改变错误做法。
至于中方会采取何种反制措施，高峰仅表示，若有进一步信息会及时发布。
高峰表示，香港事务纯属中国内政，美国特朗普总统此前表示香港是中国的一部分，不需要介入，希望美方能说到做到。
本月中旬也就是8月13日晚，中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长努钦通话。中方就美方拟于9月1日对中国输美商品加征关税问题进行了严正交涉。双方约定在未来两周内再次通话。
不过，美国总统特朗普本周二表示，他必须在贸易问题上与中国对抗，即使这会给美国经济造成短期伤害，因为北京方面几十年来一直在欺骗美国。但到了周三他又称，“我是天选之人”来对付中国，并称美国可能会与中国达成协议。
高峰表示，美方加征关税损害中方利益也损害美方自身利益，还可能会给全球经济带来衰退性影响；对于美方以国家安全为由无端打压中国企业的做法，中方坚决反对，打击中国企业，最终损失的是美国企业，希望美方公平公正非歧视的对待中方企业。
他并称，中方敦促美方不要找任何借口，纠正在对华反补贴调查中的错误做法。
美国国务卿蓬佩奥周二表示，美国没有就华为技术有限公司发出“不统一的信息”。他认为美国将这家中国电信巨头列入黑名单，并不会阻碍与北京达成一项贸易协议。
此前在周日，中国福建省福州市公安局晋安分局官方微博称，该局近期接到报警，福建某运动用品公司收到由美国联邦快递公司(FDX.N)承运的一美国客户寄出的快递包裹，内有枪支。（路透社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost