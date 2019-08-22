华为被指利用秘密公司叙国苏丹等运营

中国电讯设备商华为副董事长兼财务总监孟晚舟引渡案中，美国称华为涉嫌使用代号和秘密子公司在叙利亚、苏丹和伊朗开展业务。
加拿大法院文件显示，华为被指在苏丹经营一家名为DirectPoint的实体公司，在叙利亚经营的实体公司名为Canicula。据美国向加拿大政府提交的有关支持引渡孟晚舟的文件，华为在内部电子表格中使用代号「A5」来指代苏丹，「A7」指代叙利亚。
控告书指出，在华为运营上述单位时，该公司控制了伊朗的一家子公司，后者违反美国制裁令，获得美国的商品、技术和服务。
加拿大法庭周二公布了孟晚舟的辩护方提交的文件和视频片段，他们试图证明加拿大当局为了给美国联邦调查局收集证据，欺骗孟晚舟关于她被拘留的真实性质。
美国在文件中阐述了指控孟晚舟的理由，以及一旦孟晚舟被引渡，美国的证人传召计划。汇丰控股( 00005 )、渣打( 02888 )、法国巴黎银行、花旗的不具名高管将成为美方证人，这些银行宣称被孟晚舟及其他华为人士误导，以至于冒着违反制裁令的风险依然和华为继续开展业务。（信报）
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