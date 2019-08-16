印度独立日莫迪称五年内实现五万亿美元经济规模

据《印度时报》15日报道，莫迪讲话涵盖了废除宪法370条（印控克什米尔特殊地位）、洪灾与水源保护、振兴国内旅游业、基建投资与扩大海外的商业活动等话题。
据《印度斯坦时报》15日报道，莫迪在当天的演讲中重点强调，其领导的政府在执政第二个任期刚开始的10周内，就取得了多项堪称“第一”的成就。
不过，就在同一天，巴基斯坦武装部队首席发言人阿西夫·加福少将（Asif Ghafoor）在推特上说，在具有争议的克什米尔地区，三名巴基斯坦士兵和五名印度军人在跨境交火中丧生，这是今年两军之间最致命的冲突之一。“断断续续的交火还在继续，”他在推特上说。印度陆军截至目前尚未就此进行回应。
自夸上任后头10周内“做了大事”
莫迪在谈到废除印控克什米尔特殊地位时竭力为这一行动寻求“合理解释”。据《今日印度》15日报道，他说，“一个国家，一个宪法”的精神已经实现，印度为此感到自豪。他认为有关举措实现了印度独立运动领袖萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔“一个印度，伟大的印度”的梦想。帕特尔是印度国大党的前领袖之一，曾在印度独立后担任第一任副总理和内政部长。
印度NEWS18新闻网本月5日报道，印度联邦院的印度国大党领袖卡皮尔·西巴尔（Kapil Sibal）此前说，帕特尔在任内政部长时曾打算将克什米尔交给巴基斯坦，曾引起印度国内的巨大争议。
在15日的全国演说中，莫迪回应反对派的的批评说，“既然370条如此重要，为什么它（在宪法中被规定）是非永久性的？”他自我夸赞般说道，废除有关克什米尔特殊地位的宪法370条和35A条款，是他第二任期的头10周内就实现了的“重要举措”。
印度国大党重要人物拉胡尔·甘地稍早前批评称，废除370条是“滥用权力”，囚禁当地民选议员是“违宪”的。此前据半岛电视台10日报道，印度当局已经在印控克什米尔拘留了500多名地方政治人物。
莫迪演讲中继续以“国家融合”为借口为废除行动进行辩解，他强调，如商品及服务税的政策实现了“一国一税”，能源领域也实现了“一国一规格”。
不过，占印控克什米尔地区人口多数的穆斯林不以为然，《联合早报》报道称，这一群体普遍认为，印度政府废除370条款的举措，是要让克什米尔地区的穆斯林人口逐渐被稀释为少数。对此，巴基斯坦总理伊姆兰·汗在推特上猛烈批评称，印度是在通过“种族清洗”达成对印控克什米尔地区地位的“更改”。
倡议国民去15个国内景点旅游
在当天的演讲中，莫迪重点谈及了第二任期（2019-2024年）五年的国家远景。莫迪说，在过去的五年中，印度农村得到了很大的发展，而在未来的五年里，印度政府将向基础设施建设投资100万亿卢比。
莫迪呼吁道，印度公民必须承担起责任，怀揣共同梦想。“在2024年实现5万亿美元规模的经济是可能的，”他还承诺要进一步在全国范围内推广电子支付。他说，世界承认印度的经济增长，今日的印度政府稳定，世界渴望探索与印度开展贸易往来。
不过，根据《日经亚洲评论》14日的文章，莫迪政府眼下正面临经济发展放缓的挑战。
莫迪特别提到了旅游业。莫迪认为印度还有着改善旅游业的巨大空间，鼓励人们在印度国内的不同地方旅行。莫迪说，“我知道人们前往不同的国家度假，但我们可以想想在2022年，也就是我们独立75周年纪念日前，至少能去到印度国内的15个旅游景点吗？”
莫迪还谈到了废除“三声离婚即休妻”的旧习、节约用水与减少塑料袋使用、积极应对人口爆炸、打击腐败，宣布设立国防参谋长统率三军等。莫迪也表达了对近日印度各地因洪灾而死亡的人民的哀悼，保证中央和地方政府为灾民提供足够的支持。
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