华为可采购美国供应商产品的时间将再延长90天

两名熟知事况的消息人士表示，美国商务部料将展延中国华为可以购买美国企业产品的许可时间，以服务现有客户。
消息人士称，这项“暂时性的全面授权”将会展延90天。
在将华为列入黑名单之后不久，商务部最初在5月允许华为购买部份美国制造的产品，此举是为了将该公司客户受到的冲击降到最低，华为有许多客户是美国乡村地区的网络业者。
原本的协议将在8月19日届期失效，若获得展延将让华为能够继续维护现有的电信网络，并向华为手机提供软件更新。
消息人士说，关于该项许可的情况仍不确定，展延的决定在周一最后期限前仍可能有变化。
华为尚未立即回覆置评。中国外交部也未立即回覆记者以传真送出的置评请求。
许多华为供应商已经要求颁发特别许可，以便继续向华为供货。美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)上月末对记者说，他已收到逾50宗申请，预计还会有更多。
华为2018年采购美国零部件金额达700亿美元，其中约110亿美元是面向高通(QCOM.O)、英特尔(INTC.O)和美光(MU.O)等企业的采购。
美国商务部周五晚间未予置评，请记者参考罗斯当周稍早在CNBC电视节目中的讲话，当时他说现行的许可有效期将到周一为止。
当被问及是否会延长许可期限时，他说：“到周一时我将很乐意为你们更新讯息。”(路透社)
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